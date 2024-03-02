По информации, опубликованной The Sun и ссылаясь на новое исследование, употребление пива, вина или спелых фруктов может снизить риск развития рака или болезни Альцгеймера. Авторы статьи отмечают, что, несмотря на известные вредные последствия злоупотребления алкоголем, содержащийся в некоторых напитках диацетил имеет аналогичные свойства лекарственных препаратов, применяемых при лечении онкологических заболеваний.
Диацетил присутствует во многих ферментированных продуктах и является одним из самых распространенных ароматизаторов в мире. Ученые пришли к выводу, что вдыхание этого вещества может "замедлить нейродегенерацию или нарушения памяти при различных заболеваниях".
"Мы впервые демонстрируем, что некоторые из этих молекул запаха, с которыми мы взаимодействуем, могут быть поглощены клетками нашей кожи, носа, легких и, возможно, даже проникать в мозг через кровоток, что фундаментально изменяет экспрессию генов", — отметил Профессор Анандасанкар Рэй из Калифорнийского университета в Риверсайде.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.