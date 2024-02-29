Этой опухоли более 3000 лет: находка археологов в Египте меняет наше представление о болезнях предков человека

Live Science: археологи обнаружили самую древнюю тератому яичника в Египте

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологические раскопки на кладбище Северной пустыни в Египте привели к уникальному открытию: самой древней известной тератомы яичника — опухоли, содержащей костную массу и два зуба. Находка была сделана в гробнице молодой женщины, принадлежавшей к XIV веку до н. э.

Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Опухоль, обнаруженная в тазовой области скелета, свидетельствует о том, что девушка, скорее всего, испытывала физическое страдание, возможно, связанное с этой опухолью. Данное предположение подтверждается наличием кольца с изображением божества Бэса, который в древнем египетском пантеоне считался защитником от злых духов и покровителем семьи. Полагают, что это кольцо могло использоваться женщиной в качестве амулета или целебного предмета для облегчения боли и симптомов.

Дополнительный анализ показал, что опухоль представляла собой тератому яичника, которая образуется из зародышевых клеток и может содержать различные ткани, включая кости и зубы. Тератома яичника в современной медицине известна как опухоль, которая может вызывать боль, отек и внутренние инфекции. Современные методы лечения такой опухоли включают хирургическое удаление, сообщает Live Science.

Открытие этой тератомы важно не только как археологический артефакт, но и как источник для понимания медицинских практик и верований древних египтян. Оно помогает расширить знания о жизни и здоровье древних обществ, предоставляя уникальную возможность для анализа медицинских практик и религиозных убеждений того времени.