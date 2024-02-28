В России создано инновационное лекарство от депрессии. Оно полностью избавляет человека от данного состояния

Российские учёные создали препарат полностью блокирующий депрессию

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские учёные предложили новый подход по лечению депрессии. Они создали универсальное лекарство, которое действует комплексно и воздействует на нейромедиаторы. Лекарство способно полностью блокировать депрессивное состояние. О проделанной работе российских специалистов есть статья в научном издании ACS Chemical Neuroscience.

Фото: www.darpa.mil by Massachusetts General Hospital и Draper Labs is licensed under может распространяться или копироваться

Руководитель по созданию и исследованию нового лекарства, заведующий лабораторией ФИЦ Биотехнологии РАН Вадим Макаров рассказал, что новый препарат воздействует на так называемое "голубое тело" мозга. В результате чего в нём активируется фермент тирозингидроксилазы, который запускает синтез нейромедиаторов. В итоге таких процессов их профиль возвращается в нормальное состояние.

Вадим Макаров отметил, что все ранее созданные препараты обычно воздействовали на определённые нейромедиаторы. Российское же лекарство действует иначе — оно воздействует на их общую базу, на источник рождения нейромедиаторов. Он также добавил, что в составе лекарства природное вещество — виндебуранол. Его уже успешно испытали на мышах — у них не было выявлено побочных эффектов и были значительно уменьшены симптомы депрессии.