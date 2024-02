Мало кто говорит об этом, но рекламируемые зерновые хлопья на завтрак ведут к... слабоумию, вот почему

С самого детства нам говорят о том, как важны витамины для здоровья. Однако редко уточняется, что они полезны лишь в определенной дозировке. Недавние исследования китайских ученых в области диетологии обнаружили потенциальную опасность передозировки тиамина (витамина В1).

Фото: by sferrario1968 is licensed under Creative Commons Zero (see here)