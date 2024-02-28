Мало кто говорит об этом, но рекламируемые зерновые хлопья на завтрак ведут к... слабоумию, вот почему

Gen Psych: эксперты назвали самый вредный для мозга завтрак, который ведёт к слабоумию

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

С самого детства нам говорят о том, как важны витамины для здоровья. Однако редко уточняется, что они полезны лишь в определенной дозировке. Недавние исследования китайских ученых в области диетологии обнаружили потенциальную опасность передозировки тиамина (витамина В1).

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Издание General Psychiatry (Gen Psych) опубликовало результаты этого исследования. В ходе эксперимента ученые изучали влияние высоких доз тиамина (витамина В1), содержащихся в популярном завтраке — зерновых хлопьях. Оказалось, что в одной порции содержится примерно вдвое больше тиамина, чем рекомендуется для суточного потребления.

Обычно ученые и врачи обсуждают проблемы, связанные с дефицитом тиамина, который может привести к нарушению энергетического обеспечения нейронов мозга и, следовательно, ухудшению ментальных способностей. Однако избыточное потребление тиамина, как оказалось, также негативно сказывается на работе мозга.

Это подтверждается результатами эксперимента, в котором участвовало 3106 человек старше 55 лет в течение шести лет. Оказалось, что избыточное потребление тиамина приводило к заметному снижению когнитивной активности. Лишний вес, курение и повышенное артериальное давление также усиливали этот негативный эффект.

Рекомендуемая оптимальная доза тиамина для людей пожилого возраста составляет 0,68 миллиграмма в сутки, в то время как одна порция хлопьев содержит 1,2 миллиграмма витамина В1.