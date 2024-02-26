Ученые КНР предупредили об опасности радиационного облучения из-за потепления в Арктике

В Китае заявили, что радиационная опасность может возникнуть из-за природного явления

0:39 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Ученые КНР сообщили, что из-за ускоренного потепления в регионе Арктики, местным жителям может грозить серьезная радиационная опасность.

Фото: flickr.com by Lenny K Photography is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По данным ученых, в регионе Арктики идет ускоренное таяние льдов, в которых сокрыты залежи различных соединений, в число которых входит радиоактивный газ радон. Из-за своей летучести, газ, после освобождения от ледников, сможет проникнуть в дома местных жителей.

Но не только радий представляет опасность. Такое соединение, как метилртуть также может высвободится из ледников. И это соединение гораздо опаснее, токсичнее, чем сама ртуть.