Ученые КНР предупредили об опасности радиационного облучения из-за потепления в Арктике

Ученые КНР сообщили, что из-за ускоренного потепления в регионе Арктики, местным жителям может грозить серьезная радиационная опасность.
По данным ученых, в регионе Арктики идет ускоренное таяние льдов, в которых сокрыты залежи различных соединений, в число которых входит радиоактивный газ радон. Из-за своей летучести, газ, после освобождения от ледников, сможет проникнуть в дома местных жителей.
Но не только радий представляет опасность. Такое соединение, как метилртуть также может высвободится из ледников. И это соединение гораздо опаснее, токсичнее, чем сама ртуть.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.