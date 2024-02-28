Выяснилось, что юмор и смех могут как продлевать жизнь, так и резко сокращать её: перечисляем категории юмора

Europe’s Journal of Psychology: Любовь к черному юмору может предсказать риск депрессии

3:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Юмор становится всё более неотъемлемой частью нашей жизни, настолько, что исследователи теперь рассматривают его как ключевой элемент нашей психики. Считается, что юмор связан с интеллектом, силой характера и даже психическим здоровьем. Однако, несмотря на его всеобщность, до сих пор нет четкого понимания того, как он связан с другими аспектами нашего эмоционального состояния. Недавнее исследование, опубликованное в Europe’s Journal of Psychology, предприняло попытку раскрыть эту связь.

Фото: openverse.org by Rennett Stowe is licensed under CC BY 2.0

В этом исследовании, проведённом под руководством Альберто Диониджи из Университета Флоренции, было задействовано 686 итальянских участников. Они были подвергнуты анализу на предмет восемнадцати различных типов юмора с использованием маркеров стиля комического повествования (CSM). Эти восемь стилей были разделены на светлые и тёмные, включая в себя элементы веселья, абсурда, остроумия, иронии, сатиры, сарказма и цинизма.

Далее исследователи использовали Шкалу депрессии, тревоги и стресса-21 (DASS-21), чтобы измерить уровень тревоги и стресса, уделяя особое внимание физическим проявлениям этих состояний (например, "Я испытывал сухость во рту").

Хотя это не первое исследование, где юмор анализируется в контексте психического здоровья, но тонкие нюансы, как различные стили юмора влияют на эмоциональные состояния, такие как депрессия, тревога и стресс, остаются малоизученными.

Результаты этого исследования представляют собой интригующую картину влияния юмора. В зависимости от того, где участники находились на спектре от светлого к тёмному юмору, казалось, существовала связь с их уровнем тревоги, стресса и депрессии. Наиболее значимые заключения были следующими:

Доброжелательный юмор действовал как защитный фактор, отрицательно коррелируя со всеми тремя переменными эмоционального стресса. Этот стиль включает в себя дружелюбный юмор, способствующий установлению межличностных связей, и самоподдерживающий юмор, который помогает преодолеть трудности.

действовал как защитный фактор, отрицательно коррелируя со всеми тремя переменными эмоционального стресса. Этот стиль включает в себя дружелюбный юмор, способствующий установлению межличностных связей, и самоподдерживающий юмор, который помогает преодолеть трудности. Чёрный юмор (с иронией, цинизмом и сарказмом) демонстрировал положительную связь с депрессией, тревогой и стрессом. Эти формы часто включают насмешки и сарказм, несущие в себе меньше доброжелательного аффекта, характерного для более лёгких стилей юмора.

(с иронией, цинизмом и сарказмом) демонстрировал положительную связь с депрессией, тревогой и стрессом. Эти формы часто включают насмешки и сарказм, несущие в себе меньше доброжелательного аффекта, характерного для более лёгких стилей юмора. Остроумный юмор также служил защитным фактором против тревоги, однако сарказм был положительно связан с депрессией. Интересно, что между другими переменными не было выявлено значимых корреляций.

Эти результаты подчёркивают важность понимания различных стилей юмора в контексте психического здоровья. Они показывают, что, хотя некоторые формы юмора могут служить защитой от эмоционального стресса, другие могут усиливать негативные эмоции, особенно при проблемах с психическим здоровьем, таких как депрессия, тревога и стресс.

Однако стоит отметить, что эти результаты могут отражать скорее корреляцию, а не причинно-следственную связь. Например, не ясно, является ли черный юмор причиной депрессии или следствием её. Исследование имеет свои ограничения, включая ограниченность выборки до итальянских участников и возможную предвзятость из-за использования самоотчётных данных.

Будущие исследования должны учитывать эти факторы и использовать разнообразные методы для более глубокого понимания взаимосвязи между юмором и эмоциональным стрессом. Тем не менее, эти результаты подчёркивают сложность роли юмора, показывая, что, хотя некоторые его формы могут быть защитными от эмоционального стресса, другие могут только усугублять негативные чувства.