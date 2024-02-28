Выяснилось, что юмор и смех могут как продлевать жизнь, так и резко сокращать её: перечисляем категории юмора

Юмор становится всё более неотъемлемой частью нашей жизни, настолько, что исследователи теперь рассматривают его как ключевой элемент нашей психики. Считается, что юмор связан с интеллектом, силой характера и даже психическим здоровьем. Однако, несмотря на его всеобщность, до сих пор нет четкого понимания того, как он связан с другими аспектами нашего эмоционального состояния. Недавнее исследование, опубликованное в Europe’s Journal of Psychology, предприняло попытку раскрыть эту связь.
В этом исследовании, проведённом под руководством Альберто Диониджи из Университета Флоренции, было задействовано 686 итальянских участников. Они были подвергнуты анализу на предмет восемнадцати различных типов юмора с использованием маркеров стиля комического повествования (CSM). Эти восемь стилей были разделены на светлые и тёмные, включая в себя элементы веселья, абсурда, остроумия, иронии, сатиры, сарказма и цинизма.
Далее исследователи использовали Шкалу депрессии, тревоги и стресса-21 (DASS-21), чтобы измерить уровень тревоги и стресса, уделяя особое внимание физическим проявлениям этих состояний (например, "Я испытывал сухость во рту").
Хотя это не первое исследование, где юмор анализируется в контексте психического здоровья, но тонкие нюансы, как различные стили юмора влияют на эмоциональные состояния, такие как депрессия, тревога и стресс, остаются малоизученными.
Результаты этого исследования представляют собой интригующую картину влияния юмора. В зависимости от того, где участники находились на спектре от светлого к тёмному юмору, казалось, существовала связь с их уровнем тревоги, стресса и депрессии. Наиболее значимые заключения были следующими:
Эти результаты подчёркивают важность понимания различных стилей юмора в контексте психического здоровья. Они показывают, что, хотя некоторые формы юмора могут служить защитой от эмоционального стресса, другие могут усиливать негативные эмоции, особенно при проблемах с психическим здоровьем, таких как депрессия, тревога и стресс.
Однако стоит отметить, что эти результаты могут отражать скорее корреляцию, а не причинно-следственную связь. Например, не ясно, является ли черный юмор причиной депрессии или следствием её. Исследование имеет свои ограничения, включая ограниченность выборки до итальянских участников и возможную предвзятость из-за использования самоотчётных данных.
Будущие исследования должны учитывать эти факторы и использовать разнообразные методы для более глубокого понимания взаимосвязи между юмором и эмоциональным стрессом. Тем не менее, эти результаты подчёркивают сложность роли юмора, показывая, что, хотя некоторые его формы могут быть защитными от эмоционального стресса, другие могут только усугублять негативные чувства.
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