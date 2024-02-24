Революционное открытие: Хиросимские очки разгадывают тайны происхождения Солнечной системы

EPSL: ядерные осадки "Очки Хиросимы" сравнили с исходным материалом Солнечной системы

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Institut de Physique du Globe de Paris сообщили о захватывающем открытии нового вида радиоактивных осадков в районе залива Хиросима, названных "Хиросимскими очками".

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Этот уникальный материал, обнаруженный после ядерного взрыва над Хиросимой, представляет собой важный объект для научного изучения, аналогичный первичным твердым телам, формировавшимся в нашей Солнечной системе.

Исследование, опубликованное на портале Earth and Planetary Science Letters (EPSL), раскрывает химический и изотопный состав этих новых осадков, что предоставляет ключевые сведения о процессе их формирования. Анализ химического состава указал на наличие четырех различных семейств стекол, отражая разнообразие химических реакций во время их образования.

Особый интерес вызывает изотопный состав кремния и кислорода в этих стеклах, что указывает на процесс конденсации внутри ядерного огненного шара, сопровождающего взрыв, и подтверждает сходство с первичными конденсатами в Солнечной системе, такими как включения, богатые кальцием и алюминием (CAI), обнаруживаемые в метеоритах хондритов.

Моделирование процесса образования "Хиросимских очков" подтверждает их быструю конденсацию в экстремальных условиях ядерного взрыва. Это открытие не только расширяет наше понимание образования радиоактивных осадков, но и предоставляет новые исследовательские перспективы в понимании процессов, лежащих в основе формирования планетарных систем, включая нашу Солнечную систему.

Это значимый шаг в нашем стремлении к постижению происхождения нашей Солнечной системы и поиску ее аналогов в других уголках Вселенной.