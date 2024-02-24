Исследование временных парадоксов: почему время тянется или сжимается при стрессе

Многие люди, столкнувшиеся с опасностью смерти, замечают, что время кажется тянущимся. Сейчас ученые предполагают, что эта ощутимая замедленность времени в околосмертном опыте может быть реальной. Они предполагают, что это могло бы быть стратегией выживания, которую использует мозг для повышения шансов на выживание.
Ощущение замедления времени может означать, что мозг становится гиперфокусированным, что дает людям больше времени на реакцию на происходящее.
Профессор Рут Огден, психолог из Университета Джона Мурса в Ливерпуле (Англия), объясняет, почему время может казаться замедленным в моменты аварийного торможения, сердечного приступа или других критических ситуаций, когда человек находится на грани смерти.
Огден объясняет, что обработка времени в мозге тесно связана с обработкой эмоций. Это связано с тем, что области мозга, отвечающие за эмоции, также играют роль в обработке времени.
"В моменты повышенных эмоций активация мозга нацелена на сохранение стабильности, что изменяет способность мозга воспринимать время", — поясняет Огден.
Замедление времени может быть частью реакции "бей или беги", которая активируется в случае угрозы, готовя человека к борьбе или убеганию.
В критических ситуациях необдуманные реакции могут ухудшить положение, но благодаря замедлению времени у человека есть возможность собраться с мыслями и разработать стратегию.
Ранее исследование, проведенное учеными из Университета Турку (Финляндия), также показало, что замедление времени может быть связано с внутренними часами организма. Идея состоит в том, что при увеличении скорости этих внутренних часов происходит больше "тиков", что воспринимается испытуемыми как увеличение продолжительности времени.
Майкл Флаэрти, профессор социологии в колледже Эккерд, в 2017 году обнаружил, что время может замедляться, когда человек начинает новое путешествие или осваивает новый навык.
"Ощущение течения времени может замедлиться, когда мы сталкиваемся с чем-то новым, будь то изучение сложного навыка или путешествие в экзотическое место", — считает Флаэрти.
"Парадоксально, время может казаться медленнее в ситуациях, когда происходит мало или, наоборот, много событий. Другими словами, сложность ситуации может быть значительно выше или ниже обычного".
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