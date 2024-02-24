Исследование временных парадоксов: почему время тянется или сжимается при стрессе

Ученые выяснили, почему время замедляется, когда смотришь смерти в лицо

2:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Многие люди, столкнувшиеся с опасностью смерти, замечают, что время кажется тянущимся. Сейчас ученые предполагают, что эта ощутимая замедленность времени в околосмертном опыте может быть реальной. Они предполагают, что это могло бы быть стратегией выживания, которую использует мозг для повышения шансов на выживание.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Ощущение замедления времени может означать, что мозг становится гиперфокусированным, что дает людям больше времени на реакцию на происходящее.

Профессор Рут Огден, психолог из Университета Джона Мурса в Ливерпуле (Англия), объясняет, почему время может казаться замедленным в моменты аварийного торможения, сердечного приступа или других критических ситуаций, когда человек находится на грани смерти.

Огден объясняет, что обработка времени в мозге тесно связана с обработкой эмоций. Это связано с тем, что области мозга, отвечающие за эмоции, также играют роль в обработке времени.

"В моменты повышенных эмоций активация мозга нацелена на сохранение стабильности, что изменяет способность мозга воспринимать время", — поясняет Огден.

Замедление времени может быть частью реакции "бей или беги", которая активируется в случае угрозы, готовя человека к борьбе или убеганию.

В критических ситуациях необдуманные реакции могут ухудшить положение, но благодаря замедлению времени у человека есть возможность собраться с мыслями и разработать стратегию.

Ранее исследование, проведенное учеными из Университета Турку (Финляндия), также показало, что замедление времени может быть связано с внутренними часами организма. Идея состоит в том, что при увеличении скорости этих внутренних часов происходит больше "тиков", что воспринимается испытуемыми как увеличение продолжительности времени.

Майкл Флаэрти, профессор социологии в колледже Эккерд, в 2017 году обнаружил, что время может замедляться, когда человек начинает новое путешествие или осваивает новый навык.

"Ощущение течения времени может замедлиться, когда мы сталкиваемся с чем-то новым, будь то изучение сложного навыка или путешествие в экзотическое место", — считает Флаэрти.

"Парадоксально, время может казаться медленнее в ситуациях, когда происходит мало или, наоборот, много событий. Другими словами, сложность ситуации может быть значительно выше или ниже обычного".