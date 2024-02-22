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Их зря считали асоциальными: обнаружено немыслимое количество эмоций, которые может изобразить кошка на своей морде

Science.org: кошки способны своей мордой выражать 276 различных эмоций

1:39
Наука

Последнее исследование проливает свет на сложную эмоциональную палитру кошачьих выражений морды.

Science.org: кошки способны своей мордой выражать 276 различных эмоций
Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ученые Лорен Скотт и Бриттани Флоркевич изучили поведение 53 кошек в кошачьем кафе в Калифорнии, выявив, что кошки могут выражать целых 276 различных эмоций.

Это исследование разбивает стереотипы о кошках как асоциальных животных, показывая, что они способны не только к агрессии, но и к дружелюбию и другим сложным эмоциям. Ранее многие считали, что кошки гуляют самостоятельно и предпочитают одиночество, однако, как оказывалось, они могут заводить друзей как среди своих сородичей, так и среди людей.

Скотт и Флоркевич классифицировали мимические движения кошек, исключив из анализа те, которые не выражали эмоций, такие как зевание или жевание. Их исследование показало, что каждое выражение лица кошки складывается из нескольких уникальных мимических движений, образуя тем самым разнообразные комбинации выражений, сообщает Science.org.

Интересно, что дружелюбные гримасы кошек напоминают выражения лица других животных и даже людей. Ученые предполагают, что это может быть следствием совместной эволюции, когда разные виды животных учатся понимать и коммуницировать друг с другом.

Некоторые эксперты рассматривают возможность разработки приложения, которое помогло бы владельцам кошек лучше понимать своих питомцев, переводя их эмоциональные выражения и улучшая коммуникацию между человеком и животным. Это может стать новым шагом в углублении взаимопонимания между людьми и кошками.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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