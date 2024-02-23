Хотели как лучше, а получилось как всегда: названа опасность бумажных соломинок для экологии Земли

Ученые из США и Бельгии обнаружили вред от бумажных трубочек для экологии

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Во всем мире активно продолжается борьба с загрязнением пластиком из-за его долгого периода разложения и разрушительного воздействия на окружающую среду.

Фото: Openverse by Steve Snodgrass is licensed under CC BY 2.0

Однако, альтернативные материалы, такие как бумага и бамбук, которые используются в так называемых "эко-френдли" продуктах, также оказываются небезопасными.

Исследования, проведенные учеными в США и Бельгии, показали наличие вредных химических соединений, таких как пер- и полифторалкилы (PFAS), в материалах, используемых для производства бумажных соломинок и стаканчиков.

Рекомендации ученых включают в себя переход к использованию стеклянных или нержавеющих трубочек, так как они почти не содержат вредных веществ и могут считаться более безопасными вариантами, сообщает "Вокруг Света".

Тем не менее, более предпочтительным решением может стать потребление напитков без использования трубочек вообще, чтобы уменьшить использование одноразовых упаковок и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Также необходимо пересмотреть привычные форматы потребления, такие как кофе "на вынос", с учетом их возможной вредности для здоровья человека и окружающей среды.