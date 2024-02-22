Самая тёмная река на нашей планете: ученые назвали причину удивительного цвета реки Руки

Limnology and Oceanography: высокое содержание органики сделало реку Руки самой тёмной на Земле

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Река Руки, приток мощной реки Конго, выделяется уникальными характеристиками, среди которых цвет воды, который делает ее самой темной рекой на планете.

Фото: Openverse by Alexandre Dulaunoy is licensed under CC BY-SA 2.0

Этот феномен был объяснен группой ученых из Швейцарии и Демократической Республики Конго, чьи результаты были опубликованы в журнале Limnology and Oceanography. По их выводам, причина темного оттенка воды Руки заключается в ее высоком содержании растворенной органики.

Бассейн Руки, с его обширным территориальным покрытием, представляет собой место, где нетронутые тропические леса и торфяные болота составляют обычный пейзаж. В этих торфяных болотах содержится огромное количество органических останков, не деградировавших из-за особенностей среды, что превращает их в огромные хранилища углерода. При дождях эти болота затапливаются, и богатые углеродом органические вещества смываются в реку, усиливая ее темный оттенок.

В период дождей Руки разливается, затапливая окружающие джунгли. Этот процесс продолжается в течение нескольких недель, во время которых река активно ассимилирует большие объемы органики.

Анализы воды этой реки показали, что она содержит четыре раза больше растворенного органического углерода, чем река Конго, и в полтора раза больше, чем "черная река" Рио-Негро, что подтверждает ее уникальность среди других рек мира.