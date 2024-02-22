Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Открытие Калининграда: рассказ лучшего гида России
Reuters: Хуситы полностью закрыли Красное море для США и Британии
Эксперт Кадаков: когда стоит продать свой автомобиль
Опрос Webbankir показал, что российские мужчины хотели бы получить на 23 февраля больше всего
Гастроэнтеролог Чижикова рассказала, в чём главная польза тыквы
Экономист Наталья Проданова сообщила об отзыве лицензии у Qiwi-банка
Автозавод "Москвич" оказался на грани разорения из-за роста убытков
Эксперт Меркурис: ВСУ у села Победа были разгромлены авиабомбами ФАБ-500
В Москве появится порядка 9 тысяч рабочих мест в рамках реализации инвестпроектов
Самая тёмная река на нашей планете: ученые назвали причину удивительного цвета реки Руки

Limnology and Oceanography: высокое содержание органики сделало реку Руки самой тёмной на Земле

1:26
Наука

Река Руки, приток мощной реки Конго, выделяется уникальными характеристиками, среди которых цвет воды, который делает ее самой темной рекой на планете.

Limnology and Oceanography: высокое содержание органики сделало реку Руки самой тёмной на Земле
Фото: Openverse by Alexandre Dulaunoy is licensed under CC BY-SA 2.0

Этот феномен был объяснен группой ученых из Швейцарии и Демократической Республики Конго, чьи результаты были опубликованы в журнале Limnology and Oceanography. По их выводам, причина темного оттенка воды Руки заключается в ее высоком содержании растворенной органики.

Бассейн Руки, с его обширным территориальным покрытием, представляет собой место, где нетронутые тропические леса и торфяные болота составляют обычный пейзаж. В этих торфяных болотах содержится огромное количество органических останков, не деградировавших из-за особенностей среды, что превращает их в огромные хранилища углерода. При дождях эти болота затапливаются, и богатые углеродом органические вещества смываются в реку, усиливая ее темный оттенок.

В период дождей Руки разливается, затапливая окружающие джунгли. Этот процесс продолжается в течение нескольких недель, во время которых река активно ассимилирует большие объемы органики.

Анализы воды этой реки показали, что она содержит четыре раза больше растворенного органического углерода, чем река Конго, и в полтора раза больше, чем "черная река" Рио-Негро, что подтверждает ее уникальность среди других рек мира.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
SpaceX несёт многомиллионные убытки из-за массового отключения спутников Starlink

SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.

SpaceX анонсировала уничтожение почти 100 спутников Starlink
Сорт томатом "Сто пудов"
Плоды по 500 г каждый: этот сорт томатов любят огородники за морозоустойчивость и хороший урожай
Рассказываем, как правильно приготовить рассыпчатую пшённую кашу
Звезда мировой оперы Анна Нетребко играючи выполнила гимнастическое колесо
Украинская власть пытается утянуть с собой в бездну всю Европу Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Госдума денонсировала соглашение с правительством Великобритании о рыболовстве
Как выглядят кольца Сатурна, если смотреть на них с его поверхности?
Максимизируйте эффективность и долговечность: 5 секретов использования автоматической коробки передач
Максимизируйте эффективность и долговечность: 5 секретов использования автоматической коробки передач
Последние материалы
Врач Шуппо назвал хроническое воспаление причиной деменции
Госдума: "Новые люди" предложили отзывать чиновников через "Госуслуги"
Путин назвал хорошими впечатления от полёта на Ту-160М
Почему постоянная доливка моторного масла в автомобиль может быть опасной
Домашние котлеты из говяжьего фарша
Психолог Кузина рассказала о причинах "синдрома Плюшкина"
Сыворотки, кремы и спреи, которые защитят прическу в дождливую погоду
РИА Новости: наскальные рисунки в Каповой пещере создала, вероятно, женщина
В онлайн-кинотеатре Premier вышел сериал "Красный 5"
Использовать как щит: к обороне Харькова в первом эшелоне готовят пенсионеров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников