Эти следы человека, обнаруженные в Южной Африке, переворачивают наше представление об эволюционном развитии наших предков

Южноафриканские ученые обнаружили, что уже 70 тысяч лет назад люди носили обувь

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа ученых из Университета Нельсона Манделы в Южной Африке, опубликовавшая свои результаты в журнале Ichnos, представила удивительные открытия, сделанные на южноафриканском побережье.

Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Они обнаружили цепочки окаменевших следов, которые были оставлены древними людьми примерно 70-130 тысяч лет назад. Что делает эти следы особенными, так это то, что они не являются отпечатками босых ног, как это чаще всего бывает, а, наоборот, свидетельствуют об использовании обуви. Это первое документальное подтверждение того, что наши предки уже на том этапе развития умели изготавливать обувь.

Для подтверждения своих предположений, ученые изучили примитивные сандали, которые до сих пор используют представители племени сан, проживающие в южноафриканской пустыне Калахари. Эксперименты с этими сандалями показали, что следы, оставленные обутыми ногами во влажном и мягком песке, практически идентичны окаменевшим следам.

Одно из основных предположений ученых заключается в том, что использование обуви у древних людей способствовало их выживанию. Побережье Африки известно своими острыми камнями, и передвижение без защиты ног может привести к серьезным травмам и инфекциям. Более того, обувь предоставляла защиту ногам в различных климатических условиях и поверхностях, что также повышало шансы на выживание.

Эти открытия имеют важное значение для нашего понимания жизни и поведения древних людей, а также подчеркивают важность инноваций и технологического развития в их стремлении к выживанию и процветанию.