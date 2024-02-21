Как выглядят кольца Сатурна, если смотреть на них с его поверхности?

"Кассини" показал, как выглядят кольца Сатурна снизу

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Сатурн необычайно красив благодаря своим кольцам. Справедливости ради, кольца есть и у других планет Солнечной системы, но они не такие живописные.

Фото: NASA by Amy Simon is licensed under CC0

Интересно, а как выглядят кольца Сатурна, если посмотреть на них с его поверхности?

Строго говоря, у газовых гигантов нет поверхности в привычном нам смысле. То есть она есть, но глубоко, и оттуда ничего не видно. Поэтому попробуем взглянуть на кольца Сатурна с поверхности его облаков.

А такая возможность есть благодаря межпланетной автоматической станции "Кассини". "Рискуя жизнью", этот аппарат несколько раз "подныривал" под кольца. Сфотографировал их оттуда, что дало возможность установить сравнительно молодой возраст колец — порядка 100 миллионов лет.

Вид колец снизу зависит от широты, с которой ведётся наблюдение. На экваторе они выглядят тонкой светлой линией, рассекающей небосвод пополам, с приближением к полюсам становятся шире, а на широте более 65° скрываются за горизонтом.

А "Кассини" после нескольких рискованных "нырков", давших учёным уйму бесценной информации, "пал смертью храбрых". 15 сентября 2017 года его уронили на Сатурн, чтобы зонд не заразил земными микроорганизмами его спутники, на которых допускается существование собственной жизни.

Кольца Сатурна, вид снизу