Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
СК РФ завёл дело из-за смерти инвалида, которого отказался везти таксист
Жирный блеск на коже: почему он появляется и как правильно с ним бороться
Axios: в конгрессе США республиканцы готовятся к шатдауну правительства в марте 2024 года
В Липецкой области поймали оптового закладчика наркотиков
Пирог "Зебра": просто делается, а выглядит очень эффектно
Онколог Сулиманов назвал продукты, которые помогут предотвратить развитие рака
Как выращивать листовую капусту Кале
Не только крупные: почему маленькие собаки также нуждаются в поводке
NYT: отступление под изнуряющим огнем — один из самых сложных военных маневров
Как выглядят кольца Сатурна, если смотреть на них с его поверхности?

"Кассини" показал, как выглядят кольца Сатурна снизу

1:25
Наука

Сатурн необычайно красив благодаря своим кольцам. Справедливости ради, кольца есть и у других планет Солнечной системы, но они не такие живописные.

"Кассини" показал, как выглядят кольца Сатурна снизу
Фото: NASA by Amy Simon is licensed under CC0

Интересно, а как выглядят кольца Сатурна, если посмотреть на них с его поверхности?

Строго говоря, у газовых гигантов нет поверхности в привычном нам смысле. То есть она есть, но глубоко, и оттуда ничего не видно. Поэтому попробуем взглянуть на кольца Сатурна с поверхности его облаков.

А такая возможность есть благодаря межпланетной автоматической станции "Кассини". "Рискуя жизнью", этот аппарат несколько раз "подныривал" под кольца. Сфотографировал их оттуда, что дало возможность установить сравнительно молодой возраст колец — порядка 100 миллионов лет.

Вид колец снизу зависит от широты, с которой ведётся наблюдение. На экваторе они выглядят тонкой светлой линией, рассекающей небосвод пополам, с приближением к полюсам становятся шире, а на широте более 65° скрываются за горизонтом.

А "Кассини" после нескольких рискованных "нырков", давших учёным уйму бесценной информации, "пал смертью храбрых". 15 сентября 2017 года его уронили на Сатурн, чтобы зонд не заразил земными микроорганизмами его спутники, на которых допускается существование собственной жизни.

Кольца Сатурна, вид снизу
Кольца Сатурна, вид снизу
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов

Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.

World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"
Подарили розы? Попробуйте укоренить
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
"Флаг вывешен на всю крышу". В Белгороде пожаловались на частный дом с украинской символикой
Чем удобрять картошку: рассказываем о трёх видах подкормки - урожай вас порадует
Россия взяла под контроль левый берег Днепра, в Авдеевке идёт разминирование Дмитрий Плотников Главный режиссёр театра "Сфера" Александр Коршунов отметил юбилей Анжела Якубовская Болгария более трёх месяцев не может отправить на Украину 100 БТР. В чём дело? Любовь Степушова
Гель-лак и шеллак: это одно и то же или нет? Объясняем разницу
Найдите место на клумбе для этого идеального цветка: он завоюет сердце своими красивыми соцветиями
Сводка с фронта: ВС РФ вошли в Победу, колонна танков ВС РФ идёт на Орехово
Сводка с фронта: ВС РФ вошли в Победу, колонна танков ВС РФ идёт на Орехово
Последние материалы
CNN: президент США Байден хочет выставить Трампа невменяемым
Эксперт Шутов объяснил, как действовать при утере смартфона
Судья по делу против Джулиана Ассанжа ранее работал на британскую разведку MI6 и минобороны
Диетолог Войт поделилась методами снижения уровня холестерина без лекарств
Как сэкономить топливо на загородной трассе: эффективный способ
Пять процедур с моментальным эффектом для лица и тела
"Кассини" показал, как выглядят кольца Сатурна снизу
Спасение маникюра: эффективно исправить сломанный ноготь можно с помощью чайных пакетиков и клея для типс
США предупредили Киев, что РФ заканчивает формирование "армии вторжения"
Как выбрать кроссовки для бега
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников