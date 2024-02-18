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Как голодание противодействует воспалению: результаты исследования из Университета Кембриджа

Обнаружен неожиданный позитивный эффект голодания

1:55
Наука

Исследование, проведенное учеными из Университета Кембриджа в Великобритании, раскрыло биологический механизм, который помогает организму справляться с воспалительными процессами в условиях голодания, вызванными избыточным потреблением калорий.

Обнаружен неожиданный позитивный эффект голодания
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Cell Reports. В рамках эксперимента было задействовано 21 добровольный участник, чей режим питания был специально настроен. Участники употребляли 500 калорий продуктов, затем воздерживались от пищи в течение 24 часов, после чего снова употребляли пищу той же калорийности.

Ученые обнаружили, что в конце периода голодания уровень арахидоновой кислоты увеличивался. Ранее эта кислота была связана с воспалительными процессами в организме, однако в данном эксперименте наблюдался противоположный эффект: арахидоновая кислота снижала активность комплекса белков NLRP3, который отвечает за воспаление.

Исследователи пришли к выводу, что снижение активности комплекса белков NLRP3 инфламмасомы, который инициирует воспалительные процессы, предоставляет новые возможности для понимания того, как голодание может помочь управлять воспалительными реакциями, связанными с избыточным потреблением калорий.

Авторы исследования подчеркивают важность данного открытия, которое может быть использовано для коррекции диеты с целью профилактики воспалительных процессов или для смягчения уже существующих.

Также отмечается, что взаимодействие с NLRP3 инфламмасомой и аспирином было изучено, однако исследование показало, что в целом голодание оказывает более эффективное воздействие, чем применение лекарства.

Напомним, ранее были рассмотрены риски, связанные с использованием умных часов. Американские ученые выявили множество опасных микроорганизмов, которые могут размножаться на ремешках этих устройств.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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