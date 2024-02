Geology: в Атлантический океан "умрёт" через 20 млн лет

Your browser does not support the audio element.

Исследование, проведенное в Университете Лиссабона (Португалия), прогнозирует, что зона субдукции, расположенная ныне под Гибралтарским проливом, в будущем будет расширяться внутрь Атлантического океана, способствуя формированию атлантической системы субдукции — атлантического огненного кольца, аналогичного уже существующей структуре в Тихом океане.

Фото: openverse by Free Public Domain Illustrations by rawpixel is licensed under CC BY 2.0