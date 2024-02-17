Geology: в Атлантический океан "умрёт" через 20 млн лет

3:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное в Университете Лиссабона (Португалия), прогнозирует, что зона субдукции, расположенная ныне под Гибралтарским проливом, в будущем будет расширяться внутрь Атлантического океана, способствуя формированию атлантической системы субдукции — атлантического огненного кольца, аналогичного уже существующей структуре в Тихом океане.

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Согласно данным портала Geology, эти изменения ожидаются "скоро" с геологической точки зрения, но не ранее, чем через приблизительно 20 миллионов лет.

Хотя океаны кажутся вечными в течение нашей жизни, они существуют здесь недолго: они рождаются, развиваются и, в конечном итоге, замыкаются. Этот процесс, известный как цикл Вильсона, занимает сотни миллионов лет.

Например, Атлантика возникла при распаде Пангеи около 180 миллионов лет назад и когда-то закроется. Средиземное море, в свою очередь, представляет собой остаток от океана Тетис, который существовал между Африкой и Евразией.

Для того чтобы океан, подобный Атлантическому, прекратил свое развитие и начал закрываться, необходимо, чтобы формировались новые зоны субдукции — места, где одна тектоническая плита опускается под другую. Однако создание таких зон субдукции сложно, так как это требует разрушения и изгиба плит, которые обладают высокой прочностью.

Возможным выходом из этой ситуации является предположение, что зоны субдукции могут мигрировать из умирающих океанов, таких как Средиземное море, в нетронутые океаны, например, Атлантический. Этот процесс называется субдукционным вторжением.

Исследование бросает новый свет на зону субдукции Гибралтара, так как лишь немногие ученые считали ее все еще активной, несмотря на замедление в последний миллион лет. Согласно этим результатам, ее медленная фаза будет продолжаться еще 20 миллионов лет, после чего она начнет вторгаться в Атлантический океан и ускорится.

Это приведет к началу процесса реконструкции земной коры на восточной стороне Атлантики и, возможно, к началу закрытия самой Атлантики.

На другой стороне Атлантики также существуют две зоны субдукции — Малые Антильские острова в Карибском море и дуга Скоша возле Антарктиды. Однако эти зоны субдукции вторглись в Атлантический океан несколько миллионов лет назад. Изучение Гибралтара представляет собой бесценную возможность, поскольку оно позволяет наблюдать за процессом на ранних стадиях его развития.

В целом, данное исследование показывает, что субдукционное вторжение вероятно является распространенным механизмом инициирования субдукции в океанах атлантического типа и, следовательно, играет ключевую роль в геологической эволюции нашей планеты.

Выявление активности субдукции у Гибралтара также имеет важные последствия для сейсмической активности в этом регионе. Зоны субдукции хорошо известны своей способностью вызывать мощные землетрясения.

Такие события, как Великое Лиссабонское землетрясение 1755 года, представляют собой угрозу и требуют подготовки.