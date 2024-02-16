Что будет, если отключится интернет по всей стране или во всём мире: описаны катастрофические последствия

IT-эксперт Мясоедов призвал резервировать данные на случай сбоя интернета

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Теоретически интернет может сломаться во всём мире, допустил директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. Он объяснил агентству "Прайм", чем это грозит человечеству.

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Всем ещё памятен масштабный сбой Рунета в январе, когда перестали разрешаться веб-адреса из-за ошибки на DNS-серверах. Тогда проблему удалось сравнительно быстро решить.

Подобные аварии вполне возможны и в масштабах всего мира — к сожалению, поломкам подвержена любая сложная технологическая платформа, заметил эксперт.

По его мнению, в таком случае в наибольшей степени пострадает бизнес, в меньшей — обыватели. Остановятся банковские платежи, закроются онлайн-магазины, невозможными станут заказ такси или аренда самоката.

"Всё это создаёт в лучшем случае неудобства, а в худшем — реальные финансовые риски", — предупредил Мясоедов.

Специалист призвал не рассчитывать только на онлайн-сервисы. Он посоветовал регулярно делать локальные копии своих данных для быстрого доступа к ним в случае чрезвычайной ситуации.