Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полезные бьюти-лайфхаки: не заматывать голову полотенцем, смывать косметику и другие
Кукурузная каша с молоком
В составе Африканского корпуса МО РФ может появиться сомнительный контингент
В марте между сборными России и Сербии состоится товарищеский матч по футболу
Самые важные дела в огороде
Украина отказалась от австралийских истребителей Hornet: "Летающий хлам"
Актёр Александр Ревва пришёл на премьеру фильма с красавицей женой
В Москве застройщик не станет продавать дом участникам вечеринки блогера Ивлеевой
ГИБДД назвала автомобили, которые инспекторы не имеют права останавливать на дороге
Раскрыты причины самого масштабного сбоя в истории Рунета

Центр доменов .ru и .рф признал причиной сбоя Рунета недостатки софта

1:12
Наука » Технологии » Интернет

Несовершенство программного обеспечения послужило причиной масштабного сбоя Рунета 30 января, сообщили в Координационном центре доменов .ru и .рф в среду.

Центр доменов .ru и .рф признал причиной сбоя Рунета недостатки софта
Фото: НАО24

Там объяснили, что при обновлении ключей безопасности протокола доменных имен (DNSSEC) произошла ошибка. Система выполнила свою функцию именно так, как и должна была — заблокировала сервера DNS, не подтвердившие свою подлинность.

В результате многие абоненты мобильного интернета столкнулись с невозможностью разрешения адресов сайтов, которая продолжалась около двух часов, пока специалисты в авральном порядке устраняли неисправность. Пользователи провайдеров, подключенных к Национальной системе доменных имен (НСДИ), ничего не заметили — у них всё работало.

DNSSEC — молодая по меркам интернета система, и за 15 лет её применения такие инциденты не раз случались в других странах. Как и любая технология, она постоянно развивается и совершенствуется.

Сейчас уже всё в порядке, однако специалисты Технического центра интернет (ТЦИ) и MSK-IX продолжают разбираться в произошедшем, дабы не допустить повторения таких сбоев.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Успокойте свою кошку: простые приемы для сохранения покоя в доме.

Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м

Фольга против хулиганства: как избежать кошачьих выходок с ее помощью
Музыкантов "Би-2" отправят в Москву
Музыкантов группы "Би-2" отправят в Москву рейсом "Аэрофлота"
Опытные хозяйки знают, что перед приготовлением курицу надо замачивать 2 часа в разной воде
"Самое плохое время". Что будет с рынком недвижимости после снижения ключевой ставки, отвечает ипотечный брокер
США выдохлись: Кувейт отправляет на Украину 150 югославских танков М84 Дмитрий Плотников Святой Савва: символ духовного наследия Сербии Михаил Плисюк В меру для здоровья полезно всё: алкоголь помогает от вирусов Сергей Лебедев
При появлении мошек в горшках комнатных цветов понадобятся спички, и вот для чего
Пшённая каша с тыквой: нежная, сладкая и очень полезная и детям, и взрослым
Потрясающий салат из свёклы дополнит ваш обед или ужин
Потрясающий салат из свёклы дополнит ваш обед или ужин
Последние материалы
Россия и Украина осуществили первый после атаки на Ил-76 обмен военнопленными
Испания и Турция сталкиваются с аномальной теплой зимой
Курица в банке — сытное и простое блюдо на обед
Краснодарский край обогнал Москву по недоступности жилья для местных жителей
Понимаем язык собак: что означает рычание и как реагировать
Новый игрок "Спартака" Угальде признался, что мечтал попасть в "самую популярную команду России"
Автоэксперты рассказали, как убрать потертости на пластике в машине
Февральские дела в цветнике: подготовка к весне и забота о растениях
Специалисты назвали 5 причин, указывающих на необходимость продажи автомобиля
Актер Деревянко признал, что ему нравилось сниматься в гробу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников