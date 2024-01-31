Раскрыты причины самого масштабного сбоя в истории Рунета

Центр доменов .ru и .рф признал причиной сбоя Рунета недостатки софта

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии Интернет

Несовершенство программного обеспечения послужило причиной масштабного сбоя Рунета 30 января, сообщили в Координационном центре доменов .ru и .рф в среду.

Фото: НАО24

Там объяснили, что при обновлении ключей безопасности протокола доменных имен (DNSSEC) произошла ошибка. Система выполнила свою функцию именно так, как и должна была — заблокировала сервера DNS, не подтвердившие свою подлинность.

В результате многие абоненты мобильного интернета столкнулись с невозможностью разрешения адресов сайтов, которая продолжалась около двух часов, пока специалисты в авральном порядке устраняли неисправность. Пользователи провайдеров, подключенных к Национальной системе доменных имен (НСДИ), ничего не заметили — у них всё работало.

DNSSEC — молодая по меркам интернета система, и за 15 лет её применения такие инциденты не раз случались в других странах. Как и любая технология, она постоянно развивается и совершенствуется.

Сейчас уже всё в порядке, однако специалисты Технического центра интернет (ТЦИ) и MSK-IX продолжают разбираться в произошедшем, дабы не допустить повторения таких сбоев.