Раскрыты причины самого масштабного сбоя в истории Рунета

Несовершенство программного обеспечения послужило причиной масштабного сбоя Рунета 30 января, сообщили в Координационном центре доменов .ru и .рф в среду.
Там объяснили, что при обновлении ключей безопасности протокола доменных имен (DNSSEC) произошла ошибка. Система выполнила свою функцию именно так, как и должна была — заблокировала сервера DNS, не подтвердившие свою подлинность.
В результате многие абоненты мобильного интернета столкнулись с невозможностью разрешения адресов сайтов, которая продолжалась около двух часов, пока специалисты в авральном порядке устраняли неисправность. Пользователи провайдеров, подключенных к Национальной системе доменных имен (НСДИ), ничего не заметили — у них всё работало.
DNSSEC — молодая по меркам интернета система, и за 15 лет её применения такие инциденты не раз случались в других странах. Как и любая технология, она постоянно развивается и совершенствуется.
Сейчас уже всё в порядке, однако специалисты Технического центра интернет (ТЦИ) и MSK-IX продолжают разбираться в произошедшем, дабы не допустить повторения таких сбоев.
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