Впечатлён даже Вильфанд: он прямо признал нынешнюю зиму ненормальной

Вильфанд назвал эту зиму самой снежной за последние десятилетия

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Погода этой зимой впечатлила своей переменчивостью даже научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в чём он сам признался в пятницу.

Фото: Mos.ru by Е. Самарин is licensed under Public domain

"Эта неоднородность погоды, конечно, в этом году впечатляет. Очень мало того, что называется нормальной зимней погодой, которая соответствует климату", — пояснил синоптик.

Вместе с тем средняя температура за сезон останется в пределах нормы, потому что частые оттепели то и дело сменяются сильными морозами.

Кроме того, нынешняя зима — очень снежная. Но не только по количеству выпавших осадков.

"Дело в том, что метеорологи оценивают снежность не по высоте снега, а по его плотности. Так вот плотность снега очень большая, такой не было уже несколько десятилетий", — уточнил учёный.

С начала зимы в Москве, как сообщал ранее заммэра Пётр Бирюков, выпало свыше двух метров снега при норме чуть более полутора.