Впечатлён даже Вильфанд: он прямо признал нынешнюю зиму ненормальной

Погода этой зимой впечатлила своей переменчивостью даже научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в чём он сам признался в пятницу.
"Эта неоднородность погоды, конечно, в этом году впечатляет. Очень мало того, что называется нормальной зимней погодой, которая соответствует климату", — пояснил синоптик.
Вместе с тем средняя температура за сезон останется в пределах нормы, потому что частые оттепели то и дело сменяются сильными морозами.
Кроме того, нынешняя зима — очень снежная. Но не только по количеству выпавших осадков.
"Дело в том, что метеорологи оценивают снежность не по высоте снега, а по его плотности. Так вот плотность снега очень большая, такой не было уже несколько десятилетий", — уточнил учёный.
С начала зимы в Москве, как сообщал ранее заммэра Пётр Бирюков, выпало свыше двух метров снега при норме чуть более полутора.
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