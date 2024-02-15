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Из-за быстрого вращения ближайшая к нам чёрная дыра скрутила пространство-время в мяч для регби

Учёные измерили скорость вращения чёрной дыры в центре Галактики

Наука

Чёрная дыра Стрелец А* (Sgr A*) в центре Галактики вертится так быстро, что скрутила пространство-время в мяч для регби, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в Oxford Academic.

Учёные измерили скорость вращения чёрной дыры в центре Галактики
Фото: National Radio Astronomy Observatory by Chandra Observatory is licensed under Public domain

Учёные проанализировали данные рентгеновской обсерватории НАСА "Чандра" и Очень большой решетки Национального научного фонда Карла Г. Янского — фазированной системы из 27 радиотелескопов. Эти сведения объединили по методу оттока — принципиально новому способу расчётов.

Чёрная дыра испускает коллимированный поток частиц, следы которых можно заметить в радиодиапазоне, и поглощает окружающее вещество, которое, закручиваясь в аккреционном диске, сильно излучает в рентгеновской части спектра.

"Чёрные дыры обладают двумя фундаментальными свойствами: массой (сколько они весят) и вращением (насколько быстро они вращаются). Определение любого из этих двух значений говорит учёным очень многое о любой черной дыре и о ее поведении", — объясняют в НАСА.

Чёрная дыра в центре Млечного пути представляет наибольший интерес для изучения.

"У нас особый взгляд на Sgr A*, потому что это ближайшая к нам сверхмассивная чёрная дыра", — призналась Анан Лу из Университета Макгилла в Монреале, Канада.

Результатом вычислений стала угловая скорость вращения, достигающая 60% от максимальной, с угловым моментом 90%.

Как известно из общей теории относительности, массивные объекты искривляют пространство. Если Стрелец А* действительно так стремительна, она и её окружение должны быть сплющены, как мяч для регби, полагают в НАСА.

"Чем быстрее вращение, тем более сплющен будет мяч", — добавили там.

Ранее уже пытались измерить скорость Sgr A*, но результаты получались недостоверными — или близко к 0, или почти 300 000 км/с.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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