Из-за быстрого вращения ближайшая к нам чёрная дыра скрутила пространство-время в мяч для регби

Чёрная дыра Стрелец А* (Sgr A*) в центре Галактики вертится так быстро, что скрутила пространство-время в мяч для регби, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в Oxford Academic.

Фото: National Radio Astronomy Observatory by Chandra Observatory is licensed under Public domain