Плакал кровью: названы болезни, которыми страдал печально известный граф Дракула

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Analytical Chemistry: Ученые обнаружили доказательства генетических болезней графа Дракулы

1:14
Наука

Международная группа ученых, включающая химиков из Университета Катании, компанию SpringStyle Tech Design Ltd, Национальный архив Румынии и Политехнический университет Милана, провела исследование, направленное на раскрытие состояния здоровья Влада Цепеша, известного как граф Дракула.

Analytical Chemistry: Ученые обнаружили доказательства генетических болезней графа Дракулы
Фото: Openverse by loewsjersey is licensed under CC BY-ND 2.0

Они проанализировали белки и пептиды из рукописных писем, написанных самим Цепешем.

В результате исследования ученые обнаружили более 500 пептидов человеческого происхождения на бумаге, которые сузили до ста наиболее значимых. Среди них были найдены следы цилиопатии, генетического заболевания, которое влияет на работу клеток и органов, а также признаки воспалительного заболевания, которое могло вызвать проблемы с дыхательными путями и кожей, сообщает Analytical Chemistry.

Кроме того, ученые обнаружили соединения, свидетельствующие о гемолакрии, состоянии, при котором кровь смешивается с жидкостью в слезных протоках, что может привести к слезам, смешанным с кровью.

Эти результаты представляют новые аспекты биографии Цепеша и могут повлиять на его историческую роль как лидера и на представление о его состоянии здоровья в то время.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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