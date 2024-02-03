Дальнобойщикам не позавидуешь: названы факторы счастья на работе

Ученые определили, какая работа приносит больше всего удовольствия

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Изучение долгосрочного эксперимента, проведенного учеными Гарвардской медицинской школы над более чем 700 участниками, выявило ключевые факторы, влияющие на чувство счастья и удовлетворенности в профессиональной деятельности.

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Важнее всего оказались не факторы, связанные с материальным успехом, а социальные аспекты работы. Исследование показало, что для достижения полного счастья необходимы положительные отношения с окружающими, особенно в контексте рабочего окружения.

Наибольшее удовлетворение и продуктивность проявляют работники, чья профессия предполагает активное взаимодействие с коллегами и построение значимых отношений. В противоположность этому, профессии, характеризующиеся социальной изоляцией, такие как водители грузовых автомобилей или ночные охранники, могут привести к ощущению несчастья и увеличению стресса у работников, сообщает "Вокруг Света".

Качество коммуникации также играет существенную роль: работники, у которых есть близкие отношения с коллегами, обычно более продуктивны и увлечены своей работой. Отсутствие таких отношений может привести к эмоциональному напряжению и профессиональному выгоранию.

Исследование также подчеркивает, что чувство изоляции в рабочем коллективе отрицательно влияет не только на психическое, но и на физическое здоровье человека. Одиночество на работе сопоставимо по опасности с вредными привычками, такими как курение и ожирение.