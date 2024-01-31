Движение галактик-спутников разрушает стереотипы: возраст нашей Вселенной под вопросом

Ученые считают, что Вселенная может быть моложе, чем считалось

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Возраст Вселенной, возможно, моложе, чем ранее считали ученые, если рассматривать движения галактик-спутников, которые свидетельствуют о недавнем вхождении их в группу галактик. Новые результаты исследования были опубликованы в Nature Astronomy.

Фото: openverse by William Ostling is licensed under CC BY

Согласно измерениям космического микроволнового фонового излучения (CMB), проведенным миссией Планк Европейского космического агентства, возраст Вселенной, основанный на Стандартной модели космологии, составляет примерно 13,8 миллиардов лет. Эта модель описывает плоскую Вселенную с доминированием темной энергии и материи, расширяющуюся со временем.

Стандартная модель используется для суперкомпьютерного моделирования, представляющего рост крупномасштабных структур во Вселенной, таких как галактики, скопления и стены галактик. Однако новые измерения движения пар галактик не соответствуют симуляциям.

Астрономы из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук в своем исследовании сосредоточились на парах спутников в группах галактик. Используя наблюдения Слоанского цифрового обзора неба, команда измерила движение спутников вокруг массивных галактик и обнаружила, что их вращение в противоположных направлениях чаще, чем предсказывали компьютерные модели.

Эти результаты могут указывать на то, что группы галактик только недавно достигли динамически расслабленного состояния, что противоречит предположениям Стандартной модели. На основе этих данных сложно точно определить возраст Вселенной, но возможно, он моложе, чем 13,8 миллиарда лет.

Если подтвердится, это будет вызывать сомнения в точности Стандартной модели, требуя пересмотра представлений о Вселенной. Например, расширение Вселенной, измеренное постоянной Хаббла, может быть неоднородным, что создает новый космологический парадокс, требующий дополнительных исследований.