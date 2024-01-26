Простой способ ускорить Wi-Fi в квартире

Переставьте ваш Wi-Fi роутер: три места, где он работает хуже

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Если ваш Wi-Fi еле работает, проверьте, где установлена точка доступа. Её правильное расположение — залог высокой скорости доступа.

Фото: Pixabay

Представляем вам три места, где роутер совершенно точно работает хуже.

1. Рядом с любыми электроприборами

Они создают помехи роутеру. Особенно микроволновка, которая излучает на очень близкой частоте (2,5 ГГц) к Wi-Fi (2,4 ГГц). Или компьютер, который "шумит" в широком диапазоне частот.

2. На полу

Как и любое радиопередающее устройство, чем выше Wi-Fi роутер, тем дальше радиус его покрытия.

3. Возле отопительных приборов

Любая электроника терпеть не может перегрева. Возле батареи ваш роутер, может, и не сломается, но быстрее работать точно не станет.

Совет-бонус

Если у вас роутер старого стандарта 2,4 ГГц, настоятельно рекомендуется приобрести новый пятигигагерцевый. Нижний диапазон слишком зашумлён помехами от соседских Wi-Fi, это тоже заметно влияет на скорость интернета.