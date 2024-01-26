Простой способ ускорить Wi-Fi в квартире

Если ваш Wi-Fi еле работает, проверьте, где установлена точка доступа. Её правильное расположение — залог высокой скорости доступа.
Представляем вам три места, где роутер совершенно точно работает хуже.
Они создают помехи роутеру. Особенно микроволновка, которая излучает на очень близкой частоте (2,5 ГГц) к Wi-Fi (2,4 ГГц). Или компьютер, который "шумит" в широком диапазоне частот.
Как и любое радиопередающее устройство, чем выше Wi-Fi роутер, тем дальше радиус его покрытия.
Любая электроника терпеть не может перегрева. Возле батареи ваш роутер, может, и не сломается, но быстрее работать точно не станет.
Если у вас роутер старого стандарта 2,4 ГГц, настоятельно рекомендуется приобрести новый пятигигагерцевый. Нижний диапазон слишком зашумлён помехами от соседских Wi-Fi, это тоже заметно влияет на скорость интернета.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.