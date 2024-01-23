До восстания машин далеко: искусственный интеллект в ближайшем будущем не заменит большинство профессий

Искусственный интеллект пока не заменит большинство профессий

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

ИИ не может заменить большинство специальностей в настоящий момент из-за экономической нецелесообразности. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на результаты исследования, проведенного в Массачусетском технологическом институте (MIT).

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Учёными были сопоставлены затраты и выгоды при автоматизации разных задач. Особое внимание уделялось сферам, где компьютеры могут быть наиболее выгодными. Но результаты продемонстрировали, что человеческий труд выгоднее для организаций в 23% случаев. Это связано с тем, что введение систем ИИ требует значительных первоначальных издержек. Для обучения нейросетей конкретному плану выполнения задач, необходимо затратить не только большие финансы, но и время, а также привлечь высококвалифицированных специалистов, пояснили исследователи.

Они сделали вывод: несмотря на то, что нейросетям удалось достичь существенных результатов, однако труд человека остается более доступным, а значит, до восстания машин у людей пока еще есть время.

Стоит отметить, что некоторые люди считают, что искусственный интеллект никогда не сможет полностью заменить человеческий интеллект из-за отсутствия эмоций, интуиции и способности понимать истинные человеческие потребности и желания.