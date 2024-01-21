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Чем пахнет рыба и как избавиться от этого запаха

Наука объяснила необыкновенную стойкость запаха рыбы

1:24
Наука

Хозяйки знают о последствиях готовки блюд из рыбы — этим запахом буквально пропитываются и посуда, и разделочные доски, и вообще вся кухня. Отмывать — бесполезно, даже с использованием как мощных средств бытовой химии, так и всевозможных народных лайфхаков, коими полон интернет, от соды до горчицы.

Наука объяснила необыкновенную стойкость запаха рыбы
Фото: Freepik

Однако всё намного проще, если знать природу этого запаха.

В мышечных тканях обитателей пучины содержится триметиламиноксид (ТМАО) — вещество с похожим, но очень слабым запахом. Оно легко впитывается в одежду, дерево, кожу и многие другие материалы.

Биологическую роль ТМАО открыл профессор биологии Колледжа Уитмана в штате Вашингтон Пол Янси, обнаруживший, что его концентрация различается в зависимости от глубины проживания рыбы. Триметиламиноксид отвечает за обмен питательными веществами через мембраны клеток и предотвращает их повреждение.

Автолиз превращает ТМАО в очень летучий и довольно вонючий триметиламин, причём реакция протекает, пока исходное соединение, обильно пропитавшее всё вокруг, полностью не разложится.

Избавиться от рыбного запаха несложно, если освежить в памяти знания из школьного курса химии. Все амины сами по себе обладают щелочными свойствами, значит для борьбы с ними подойдут кислоты, например лимонная или уксусная.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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