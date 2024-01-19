NCS: Создана нейросеть, способная предсказать время смерти человека

0:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Возможности искусственного интеллекта на сегодняшний день стремительно развиваются, и ученые часто предлагают ему решать довольно сложные задачи. Специалисты технического университета в Дании разработали нейросеть, способную предсказывать время смерти человека.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Об их исследовании ученые рассказали журналу Nature Computational Science. Согласно их заявлению, точность машинного прогноза достигает внушительных 78 процентов. Погрешность проявляется в событиях, которые могут произойти в будущем и оказать влияние на конечный результат.

Для своей работы нейросеть использовала информацию о 6 миллионах индивидуальных датчиков, включая дату рождения, профессию, место жительства и прочее. Анализируя эти данные, искусственный интеллект способен предвидеть продолжительность жизни участников эксперимента.