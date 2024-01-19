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NCS: Создана нейросеть, способная предсказать время смерти человека

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Наука

Возможности искусственного интеллекта на сегодняшний день стремительно развиваются, и ученые часто предлагают ему решать довольно сложные задачи. Специалисты технического университета в Дании разработали нейросеть, способную предсказывать время смерти человека.

NCS: Создана нейросеть, способная предсказать время смерти человека
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Об их исследовании ученые рассказали журналу Nature Computational Science. Согласно их заявлению, точность машинного прогноза достигает внушительных 78 процентов. Погрешность проявляется в событиях, которые могут произойти в будущем и оказать влияние на конечный результат.

Для своей работы нейросеть использовала информацию о 6 миллионах индивидуальных датчиков, включая дату рождения, профессию, место жительства и прочее. Анализируя эти данные, искусственный интеллект способен предвидеть продолжительность жизни участников эксперимента.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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