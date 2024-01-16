Исследование, проведенное Университетом Южной Калифорнии, выявило, что воздействие синтетического полифторалькильного соединения (ПФАС), особенно перфтороктансульфата (ПФОС), увеличивает риск развития гепатоцеллюлярной карциномы (ГКЦ) в 4,5 раза.
ГКЦ является одним из наиболее смертоносных видов рака печени. ПФОС, известный как "вечный химикат", широко использовался в бытовой химии раньше, но, несмотря на снижение его использования, и сейчас продолжает присутствовать в окружающей среде и крови более 98% взрослого населения в США.
Исследование проводилось на основе данных из "Мультиэтнического когортного исследования", включающего более 200 тысяч человек. У 50 добровольцев, у которых развилась ГКЦ, выявлены высокие уровни ПФОС, связанные с изменением функционирования печени, сообщает "Вокруг Света".
Это воздействие на метаболизм может способствовать развитию неалкогольной жировой болезни печени и, как следствие, увеличивать вероятность рака печени. Эти результаты подчеркивают необходимость внимательного контроля за использованием и выбором химических соединений в бытовых продуктах.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.