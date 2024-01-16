Рак печени из-за бытовой химии: ученые обнаружили опасное соединение

Ученые предупредили о наличии вредного соединения в бытовой химии

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное Университетом Южной Калифорнии, выявило, что воздействие синтетического полифторалькильного соединения (ПФАС), особенно перфтороктансульфата (ПФОС), увеличивает риск развития гепатоцеллюлярной карциномы (ГКЦ) в 4,5 раза.

Фото: openverse by stegronchem is licensed under Общественное достояние

ГКЦ является одним из наиболее смертоносных видов рака печени. ПФОС, известный как "вечный химикат", широко использовался в бытовой химии раньше, но, несмотря на снижение его использования, и сейчас продолжает присутствовать в окружающей среде и крови более 98% взрослого населения в США.

Исследование проводилось на основе данных из "Мультиэтнического когортного исследования", включающего более 200 тысяч человек. У 50 добровольцев, у которых развилась ГКЦ, выявлены высокие уровни ПФОС, связанные с изменением функционирования печени, сообщает "Вокруг Света".

Это воздействие на метаболизм может способствовать развитию неалкогольной жировой болезни печени и, как следствие, увеличивать вероятность рака печени. Эти результаты подчеркивают необходимость внимательного контроля за использованием и выбором химических соединений в бытовых продуктах.