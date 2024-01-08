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Ученые обнаружили благотворное влияние брака на здоровье пациентов

1:54
Наука

Доктор Фабиан Керваген из Университетской больницы Вюрцбурга (Германия) провел исследование, в результате которого выяснилось, что одинокие люди, страдающие от сердечной недостаточности, подвергают себя большему риску ухудшения состояния по сравнению с женатыми пациентами с аналогичным заболеванием.

Ученые обнаружили благотворное влияние брака на здоровье пациентов
Фото: "Eskimo Kiss" by Tela Chhe is licensed under CC BY 2.0.

Он утверждает, что социальная поддержка играет важную роль в справлении с хроническими заболеваниями, поскольку супруги помогают соблюдать режим приема лекарств и придерживаться более здоровых привычек.

В рамках исследования было изучено состояние 1022 пациентов с сердечной недостаточностью с 2004 по 2007 год. Из 1008 пациентов, предоставивших информацию о семейном положении, 63% состояли в браке. Наблюдения за качеством жизни и склонностью к депрессии не выявили значимых различий между семейными и одинокими, однако одинокие люди оказались более подвержены социальным ограничениям, сообщает "Вокруг Света".

В течение десяти лет исследования ушли из жизни 679 пациентов, причем большинство из них были одинокими. Статистика также показала, что овдовевшие пациенты чаще сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями, являющимися основной причиной смерти.

Доктор Керваген подчеркнул важность социальной поддержки для пациентов с сердечной недостаточностью. В связи с этим ученые рекомендуют медработникам учитывать семейное положение пациентов и поощрять их посещать группы поддержки, основываясь на результатах исследования. Подобные исследования ранее также указывали на важность семейного статуса для здоровья не только у пациентов с ишемической болезнью сердца, но и у всех людей.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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