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В Большом Магеллановом Облаке открыто звёздное скопление в виде снежка

1:20
Наука

Звёздное скопление NGC 2210 так похоже на снежный шар, что астрономы не удержались и опубликовали его фото аккурат к Рождеству в издании Space.com.

В Большом Магеллановом Облаке открыто звёздное скопление в виде снежка
Фото: ESA/Hubble & NASA

"Снежное скопление" расположено в галактике Большое Магелланово Облако на расстоянии 158 тысяч световых лет от Земли. Оно интересно прежде всего своим возрастом — ему уже 11,6 миллиарда лет. При этом NGC 2210 — одно из самых молодых по сравнению со своими собратьями, образовавшимися всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.

Шаровые скопления — самые долговечные, потому что входящие в их состав сотни тысяч или даже миллионы звёзд прочно связаны между собой гравитацией. Поскольку все эти объекты очень древние, это делает их особенно интересными для учёных.

NGC 2210 открыто ещё Джоном Гершелем в 1835 году, но только в наше время удалось получить наиболее полные его изображения — благодаря "Хабблу". Фото, где оно выглядит снежным шаром, получено на основе данных с орбитального телескопа с 2006 по 2021 годы.

Телескоп "Хаббл"
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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