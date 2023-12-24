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Ученые не обнаружили негативное влияние синего света на человеческий организм

1:29
Наука

Ученые провели эксперимент, который показал, что вечернее воздействие синего света не имеет негативного воздействия на сон и здоровье участников.

Ученые не обнаружили негативное влияние синего света на человеческий организм
Фото: Openverse by laverrue is licensed under CC BY 2.0

В отличие от предыдущего исследования на мышах в 2019 году, где желтоватый свет демонстрировал более сильное воздействие на внутренние часы, на этот раз ученые не обнаружили подтверждений влияния цвета света (синего или желтого) на человеческие внутренние часы.

Выводы исследования подчеркивают, что при планировании освещения помещения важно учитывать общую освещенность, а цвет света имеет второстепенное значение. Тем не менее, исследователи не рассмотрели долгосрочное воздействие синего света, как это может происходить при использовании смартфонов, оставляя возможность изменения результатов в других условиях эксперимента.

Существует неопределенность относительно того, какой фактор — цвет или количество света — играет ключевую роль в регулировании внутренних часов организма, так как оба параметра изменяются с изменением светового дня. В контексте растущих доказательств влияния синего света смартфонов на биологические ритмы и сон, рекомендуется избегать вечернего использования экранов или использовать ночной режим, который часто придает экрану желтоватый оттенок.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature Human Behaviour.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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