Ученые выявили негативное влияние загрязнения воздуха на репродуктивное здоровье

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи выявили, что загрязнение воздуха, особенно частицами PM 2.5, оказывает серьезное воздействие на репродуктивное здоровье мужчин.

Фото: Openverse by Mavroudis Kostas is licensed under CC BY-SA 2.0

Аногенитальное расстояние, являющееся индикатором этого здоровья у развивающихся плодов и новорожденных, оказалось сокращенным в результате воздействия твердых частиц PM 2.5. Это сокращение, в свою очередь, связано с низким уровнем активности тестостерона в утробе матери, что предполагает негативные последствия для будущего репродуктивного здоровья плода, сообщает РБК.

PM 2.5, являясь распространенным загрязнителем воздуха, может проникать в организм через дыхательные пути и кровеносную систему, увеличивая риск развития рака и других заболеваний. Кроме того, оксид азота, также присутствующий в воздухе, увеличивает вероятность сердечно-сосудистых и легочных заболеваний.

Результаты исследования показали, что повышенное воздействие PM 2.5 сопровождается нарушениями развития плода в начальные месяцы беременности и сокращением аногенитального расстояния у младенцев мужского пола в период "мини-пубертата". Эти частицы также могут содержать токсины, мешающие выработке гормонов.

С учетом выявленных рисков, ученые рекомендуют беременным женщинам следить за качеством воздуха, избегать пребывания на улице в периоды повышенного загрязнения и использовать маски N95. Кроме того, они подчеркивают важность принятия мер на уровне государственной политики для снижения загрязнения воздуха с целью обеспечения здоровья будущих поколений.