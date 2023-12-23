Ученые рассказали, что ядерный взрыв может сделать с астероидом

2:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Использование ядерной бомбы для отражения приближающегося астероида в реальном мире представляет собой неудачную стратегию. Вопреки тому, что ядерное взрывное устройство способно уничтожить астероид небольших размеров, при применении к более крупному астероиду оно лишь разломит его на фрагменты. Эти обломки по-прежнему представляют угрозу для Земли и, возможно, могут ухудшить ситуацию, вызывая серию ударов по всей планете.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Однако стоит ли рассматривать использование ядерного оружия на приближающемся астероиде как неверный ход? При правильной методике ядерный взрыв может быть применен для отклонения траектории астероида.

Исследователи из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса (LLNL) разработали инструмент моделирования, способный смоделировать последствия ядерного взрыва над поверхностью астероида. Этот инструмент улучшает понимание взаимодействия излучения ядерного взрыва с поверхностью астероида и изучает динамику ударной волны, способной повлиять на внутреннюю структуру астероида.

Один из методов, известный как ядерная абляция, включает в себя испарение части поверхности астероида под воздействием излучения взрыва, что создает взрывную тягу и, таким образом, изменяет скорость астероида в ответ.

Модель способна учитывать разнообразные начальные условия, имитируя различные типы астероидов, от твердых камней до группы обломков. Эти симуляции предоставляют планетологам больше информации и возможностей в плане понимания того, каким образом космический объект может повлиять на Землю.

Мэри Берки из LLNL отметила, что при наличии достаточного времени для предупреждения можно было бы использовать ядерное устройство, направив его к астероиду, который приближается к Земле. Затем взрыв устройства может как отклонить астероид, сохраняя его целостность, так и разделить его на мелкие, быстро движущиеся фрагменты, которые не представляют опасности для планеты.

Благодаря миссии "Испытание двойного перенаправления астероидов" (DART), в ходе которой астероид получил кинетический удар, изменивший его траекторию, ученые получили важные знания о том, что требуется для успешного изменения траектории астероида.

Модель энерговыделения рентгеновских лучей предоставляет дополнительные инструменты для исследования того, как ядерная абляция может быть эффективной альтернативой методам кинетического воздействия.

Берки подчеркнула, что ядерные устройства обладают высоким коэффициентом плотности энергии на единицу массы среди всех технологий, что делает их ценным средством в смягчении угрозы со стороны астероидов.