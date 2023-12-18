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Ученые НИЦ "Курчатовский институт" – ВИАМ – лауреаты премии Правительства РФ в области науки и техники

3:09
Наука

15 декабря прошла церемония награждения лауреатов премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Высокие награды вручил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Ученые НИЦ "Курчатовский институт" – ВИАМ – лауреаты премии Правительства РФ в области науки и техники
Фото: Личный архив Артема Курносова

В этом году в числе лауреатов премии — ученые НИЦ "Курчатовский институт" — ВИАМ.

Премия Правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых вручена заместителю начальника Научно-исследовательского отделения НИЦ "Курчатовский институт" — ВИАМ Артему Курносову. В составе авторского коллектива он удостоен высокой награды за разработку комплекса полимерных композиционных материалов нового поколения на основе высокодеформативной полимерной матрицы и стекло- и углеродных наполнителей, а также за организацию серийного производства полуфабрикатов из них для изготовления мотогондол двигателей ПД-14 и ПД-8.

В состав авторского коллектива вошли представители НИЦ "Курчатовский институт" — ВИАМ Анна Гуняева, Александра Сидорина, Константин Мишуров и сотрудник АО "ОДК "Авиадвигатель" Илья Зимнюков.

В настоящее время препреги разработанных материалов серийно поставляются на предприятия отрасли для изготовления элементов мотогондол авиационных двигателей ПД-14 и ПД-8, предназначенных для самолетов МС-21, SSJ-NEW.

Представителям НИЦ "Курчатовский институт" — ВИАМ присуждена премия Правительства РФ в области науки и техники еще за одну работу. Совместно со специалистами ПАО "ОДК-Сатурн" было создано современное производство турбинных лопаток и корпусных деталей из новых импортозамещающих литейных жаропрочных никелевых сплавов и освоено уникальное вакуумное плавильное оборудование для двигателя ПД-8.

В авторский коллектив вошли Павел Мин, Виталий Вадеев, Максим Мин, Кирилл Дядько, а также сотрудники ПАО "ОДК-Сатурн" Игорь Ильин, Сергей Заводов, Валерий Шабров, Андрей Троицкий. Руководитель авторского коллектива — академик РАН, помощник президента НИЦ "Курчатовский институт" Евгений Каблов.

Для двигателя ПД-8 специалисты НИЦ "Курчатовский институт" — ВИАМ в беспрецедентно короткие сроки разработали и внедрили в производство пять новых литейных жаропрочных сплавов. По стабильности химического состава, остаточного уровня вредных примесей и механических свойств эти сплавы не уступают сплавам-аналогам ведущих мировых производителей.

Кроме того, в НИЦ "Курчатовский институт" — ВИАМ были спроектированы и изготовлены уникальные вакуумные плавильные установки направленной кристаллизации, что позволило организовать в ПАО "ОДК-Сатурн" современное литейное производство турбинных лопаток и корпусных деталей с монокристаллической, направленной и равноосной структурами.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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