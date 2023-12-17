Ученые разработали лампу, которая управляет сном владельца

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Светодиодные лампы и бытовая электроника, такие как компьютеры, телефоны и телевизоры, часто излучают синий свет, который может негативно влиять на наш сон, поскольку он мешает выработке мелатонина, естественного гормона сна. По данным издания ACS Omega, группа исследователей разработала инновационные светодиодные лампы, нацеленные на потребности человека, способные регулировать уровень сонливости или бодрствования в зависимости от текущей задачи.

Фото: openverse.org by qmnonic is licensed under CC BY 2.0.

Это стало возможным благодаря тому, что длина волны синего света изменяется в пределах от 380 до 500 нанометров (нм), и различные эффекты связаны с разными длинами волн. Волны, подавляющие мелатонин и способствующие бодрствованию, находятся в диапазоне от 460 до 500 нм, в то время как короткие волны способствуют улучшению качества сна. Исследователи разработали два типа светодиодов: один для использования днем с длиной волны около 475 нм, и второй для вечернего и ночного времени с синими волнами длиной около 450 нм.

Эти светодиоды встроены в лампы, излучающие белый свет, получаемый путем преобразования части синего света в красный и зеленый с использованием люминофоров, помещенных в колбы. Новые светильники были установлены вместе с обычными светодиодными лампами в подвесных светильниках комнаты без окон, сообщает medzdrav.

Результаты тестов свидетельствуют о том, что эти инновационные светодиоды увеличивают уровень мелатонина на 12,2% в ночное время и снижают его на 21,9% днем по сравнению с обычным светодиодным освещением."