Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Президент РФ Путин: в связи со вступлением Финляндии в НАТО Россия сконцентрирует войска в Ленинградском военном округе
Журналистка-иноагент рассказала, что режиссёр Крыжовников переснял финал "Слова пацана"
Таможня ФРГ предупредила об изъятии рождественских подарков, пересылаемых из РФ
В Марьинке солдаты ВС РФ нашли последнюю просьбу бойца Рудакова, в которой он просил позаботиться о своей семье
Последнюю просьбу бойца из России нашли на стене дома в Марьинке
Нарядный и красивый: салат "Рождественский венок" — легко выложить на стол перед подачей
Терапевт Константиновна рассказала, как избавиться от метеозависимости
Эксперты назвали фрукт, который является "ключом от всех болезней"
Генетик Левина назвала людей, которым нельзя есть мандарины на Новый год

Ученые разработали лампу, которая управляет сном владельца

1:54
Наука

Светодиодные лампы и бытовая электроника, такие как компьютеры, телефоны и телевизоры, часто излучают синий свет, который может негативно влиять на наш сон, поскольку он мешает выработке мелатонина, естественного гормона сна. По данным издания ACS Omega, группа исследователей разработала инновационные светодиодные лампы, нацеленные на потребности человека, способные регулировать уровень сонливости или бодрствования в зависимости от текущей задачи.

Ученые разработали лампу, которая управляет сном владельца
Фото: openverse.org by qmnonic is licensed under CC BY 2.0.

Это стало возможным благодаря тому, что длина волны синего света изменяется в пределах от 380 до 500 нанометров (нм), и различные эффекты связаны с разными длинами волн. Волны, подавляющие мелатонин и способствующие бодрствованию, находятся в диапазоне от 460 до 500 нм, в то время как короткие волны способствуют улучшению качества сна. Исследователи разработали два типа светодиодов: один для использования днем с длиной волны около 475 нм, и второй для вечернего и ночного времени с синими волнами длиной около 450 нм.

Эти светодиоды встроены в лампы, излучающие белый свет, получаемый путем преобразования части синего света в красный и зеленый с использованием люминофоров, помещенных в колбы. Новые светильники были установлены вместе с обычными светодиодными лампами в подвесных светильниках комнаты без окон, сообщает medzdrav.

Результаты тестов свидетельствуют о том, что эти инновационные светодиоды увеличивают уровень мелатонина на 12,2% в ночное время и снижают его на 21,9% днем по сравнению с обычным светодиодным освещением."

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Иноагенты снова вместе: Пугачёва и Галкин прилетели на юбилей к Макаревчиу

Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль, чтобы присоединиться к празднованию 70-летия Андрея Макаревича**.

Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль на юбилей Андрея Макаревича**
Певица Ветлицкая показала свою дочь, которую скрывала 19 лет
Певица Ветлицкая показала дочь, которую она скрывала от всех 19 лет
Неожиданная причина пропажи звезды сериала "Кухня" Марины Могилевской
Все сбежавшие артисты собрались в одном месте: юбилей у иноагента
Stratfor: РФ разрушит от 40% до 90% Одессы и Киева при штурме Олег Володин Японский патриотизм перерос в национализм и милитаризм — историческая справка Сергей Лебедев Зеленский эвакуировался после удара "Кинжалами" по ЗРС Patriot под Киевом Любовь Степушова
Stratfor: русский Zerg Rush сотрет с лица земли 40-90%% Одессы и Киева
Щедрые подарки для звезд: почему Меладзе, Ургант и Пенкин стали обладателями роскошных автомобилей
"Либо они, либо мы": 22-летний российский боец оставил последнюю просьбу на стене в Марьинке
"Либо они, либо мы": 22-летний российский боец оставил последнюю просьбу на стене в Марьинке
Последние материалы
Эксперты назвали фрукт, который является "ключом от всех болезней"
Генетик Левина назвала людей, которым нельзя есть мандарины на Новый год
Оставившему просьбу на стене в Марьинке российскому бойцу Роману Рудакову было 22 года
Ракета "Кинжал" уничтожила высокопоставленных офицеров НАТО в Хмельницкой области
Бесплатная подкормка с СССР: плоды вырастают просто огромными
Даже зимой будет ягода: этот способ выращивания клубники позволит растить её по многу в горшках
Врач Гадзиян нашёл связь между солью и сахаром с тромбами в сосудах и жире на животе
Стало известно, как живёт российский актёр Александр Устюгов: критика СВО, проблемы со здоровьем
Водителям назвали главные ошибки при замене масла, которые могут навредить автомобилю
Облава на автолюбителей: ГИБДД будет лишать прав и штрафовать на 30 тысяч за езду без прав
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников