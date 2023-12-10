Исследование, проведенное группой китайских специалистов, выявило интересную связь между дневной сонливостью и возможным риском развития болезни Альцгеймера в светлое время суток. Ученые утверждают, что дневной сон может быть как причиной, так и симптомом повышенного уровня бета-амилоидов в мозге, которые, в свою очередь, считаются одним из наиболее надежных индикаторов повышенного риска развития данного нейродегенеративного заболевания.
Для проведения исследования нейрофизиологи пригласили 200 человек, не страдавших на момент начала наблюдений от психических или нейродегенеративных заболеваний. С участием каждого участника они определили частоту дневной сонливости, а также, с применением позитронно-эмиссионной томографии, измерили количество бета-амилоидов в головном мозге.
Затем состояние здоровья участников отслеживалось в течение 5 лет.
В результате исследования стало ясно, что у людей, жаловавшихся на дневную сонливость, уровень бета-амилоидов в головном мозге был почти втрое выше, чем у остальных участников. Важно отметить, что исследователям не удалось выявить прямой связи между дневным сном и развитием болезни Альцгеймера, так как лишь два человека из общего числа участников страдали от этого заболевания к моменту завершения исследования.
Тем не менее, ученые утверждают, что накопление бета-амилоидов в мозге давно известно и считается одним из самых значимых признаков повышенного риска развития болезни Альцгеймера.
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