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Ученые выяснили, что дневной сон вызывает риск развития болезни Альцгеймера

1:41
Наука

Исследование, проведенное группой китайских специалистов, выявило интересную связь между дневной сонливостью и возможным риском развития болезни Альцгеймера в светлое время суток. Ученые утверждают, что дневной сон может быть как причиной, так и симптомом повышенного уровня бета-амилоидов в мозге, которые, в свою очередь, считаются одним из наиболее надежных индикаторов повышенного риска развития данного нейродегенеративного заболевания.

Ученые выяснили, что дневной сон вызывает риск развития болезни Альцгеймера
Фото: Openverse by Diari La Veu is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Для проведения исследования нейрофизиологи пригласили 200 человек, не страдавших на момент начала наблюдений от психических или нейродегенеративных заболеваний. С участием каждого участника они определили частоту дневной сонливости, а также, с применением позитронно-эмиссионной томографии, измерили количество бета-амилоидов в головном мозге.

Затем состояние здоровья участников отслеживалось в течение 5 лет.

В результате исследования стало ясно, что у людей, жаловавшихся на дневную сонливость, уровень бета-амилоидов в головном мозге был почти втрое выше, чем у остальных участников. Важно отметить, что исследователям не удалось выявить прямой связи между дневным сном и развитием болезни Альцгеймера, так как лишь два человека из общего числа участников страдали от этого заболевания к моменту завершения исследования.

Тем не менее, ученые утверждают, что накопление бета-амилоидов в мозге давно известно и считается одним из самых значимых признаков повышенного риска развития болезни Альцгеймера.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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