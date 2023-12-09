Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Филипп Киркоров заявил, что "получил по шапке" за поддержку Пугачёвой и Галкина*
Health: людям с повышенным холестерином можно есть одно-два яйца в день
Биолог Мальцева перечислила продукты, помогающие в борьбе с раком
Специалист Джованнуччи: японская кухня полезна для профилактики деменции
Перец мешаем с ложкой мёда: вкус лечо превосходит все ожидания
Globe and Mail: Зеленский отказался от выступления перед конгрессом США из страха
Экономист Катасонов назвал отдельный повышенный МРОТ по Москве полным беззаконием
Суп будет золотистым и наваристым: рассказываем секрет
Школьник из Владивостока скончался от непонятного разрыва толстой кишки

Ученые выявили отрицательную корреляцию между старением и фертильностью

1:19
Наука

Исследование, проведенное учеными из Китая и США, подтвердило гипотезу о генетической связи между старением и фертильностью.

Ученые выявили отрицательную корреляцию между старением и фертильностью
Фото: Openverse by mikecogh is licensed under CC BY-SA 2.0

Носители мутаций, способствующих репродуктивному успеху, оказались менее склонны к долгожительству. Профессор Чжан Цзяньчжи из Университета штата Мичиган отметил, что старение, вероятно, является побочным продуктом эволюции, направленным на максимизацию числа потомков.

Исследователи использовали данные геномного банка UK BioBank. Проанализировав 583 вариации генов, связанных с репродуктивным успехом, они обнаружили, что наличие этих мутаций существенно снижает вероятность дожить до 76 лет. Также было замечено постепенное увеличение числа подобных мутаций в геноме поколений, указывающее на влияние естественного отбора, сообщает ТАСС.

Ученые подчеркнули, что эти генетические вариации оказывают влияние на продолжительность жизни слабее, чем социальные и экономические факторы, и надеются, что дальнейшие исследования помогут раскрыть молекулярные механизмы старения.

Ранее сообщалось, что учёные нашли связь между составом крови и ускорением старения человека.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
ВКС РФ: по Киеву нанесены ракетные удары

Подтверждения от Минобороны РФ нет.

Украинские каналы сообщили о ракетном ударе по Киеву со стороны ВС РФ
ВКС РФ провели мощную ракетную атаку по целям на Украине. Фронт пришёл в движение
Зима началась для Украины мощным ракетным ударом стратегической авиации РФ
В Китае рассказали о необычной реакции России на резкое сокращение поставок газа в Европу
Агрессивная калина: почему нельзя сажать в саду этот кустарник
Первые русские в Японии: как японцы встретили северных соседей Сергей Лебедев Трагедия в Брянске показала, что СВО надо заканчивать во Львове Любовь Степушова TNSec: США обновит инструкцию массовых похорон во время ядерной войны Олег Володин
Финансирующая ВСУ Лобода хочет заработать на россиянах — продюсер Рудченко
В Китае рассказали, как Макрон поплатился за пренебрежение к России
В США признали провал наступательных операций ВСУ
В США признали провал наступательных операций ВСУ
Последние материалы
Ученые выявили отрицательную корреляцию между старением и фертильностью
Филипп Киркоров заявил, что "получил по шапке" за поддержку Пугачёвой и Галкина*
Health: людям с повышенным холестерином можно есть одно-два яйца в день
Биолог Мальцева перечислила продукты, помогающие в борьбе с раком
Специалист Джованнуччи: японская кухня полезна для профилактики деменции
Перец мешаем с ложкой мёда: вкус лечо превосходит все ожидания
Globe and Mail: Зеленский отказался от выступления перед конгрессом США из страха
Экономист Катасонов назвал отдельный повышенный МРОТ по Москве полным беззаконием
Суп будет золотистым и наваристым: рассказываем секрет
Школьник из Владивостока скончался от непонятного разрыва толстой кишки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников