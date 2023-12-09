Ученые выявили отрицательную корреляцию между старением и фертильностью

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Китая и США, подтвердило гипотезу о генетической связи между старением и фертильностью.

Фото: Openverse by mikecogh is licensed under CC BY-SA 2.0

Носители мутаций, способствующих репродуктивному успеху, оказались менее склонны к долгожительству. Профессор Чжан Цзяньчжи из Университета штата Мичиган отметил, что старение, вероятно, является побочным продуктом эволюции, направленным на максимизацию числа потомков.

Исследователи использовали данные геномного банка UK BioBank. Проанализировав 583 вариации генов, связанных с репродуктивным успехом, они обнаружили, что наличие этих мутаций существенно снижает вероятность дожить до 76 лет. Также было замечено постепенное увеличение числа подобных мутаций в геноме поколений, указывающее на влияние естественного отбора, сообщает ТАСС.

Ученые подчеркнули, что эти генетические вариации оказывают влияние на продолжительность жизни слабее, чем социальные и экономические факторы, и надеются, что дальнейшие исследования помогут раскрыть молекулярные механизмы старения.

Ранее сообщалось, что учёные нашли связь между составом крови и ускорением старения человека.