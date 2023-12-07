Учёные нашли связь между составом крови и ускорением старения человека

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В соответствии с исследованием, опубликованным в журнале Nature, биохимические изменения, происходящие в клетках в процессе старения, не совпадают во всех органах человека. Ученые отмечают, что скорость старения каждого органа может различаться у разных людей, даже если их возраст одинаков.

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Исследователи из Университета медицины Стэнфорда изучили 11 основных органов и выявили, что уровень определенных белков в крови человека может указывать на "ускоренное" старение органов. Почти у пятой части из более чем 5600 участников исследования были выявлены критерии ускоренного старения хотя бы одного органа.

Установлено, что органы, стареющие быстрее, связаны с более высокой частотой заболеваний, и наличие хотя бы одного органа с необычно высоким возрастом связано с повышенным риском преждевременной смерти.

Тесты на белки, связанные со старением органов, могут помочь ученым разрабатывать методы лечения возрастных проблем со здоровьем и создавать персонализированные планы лечения, говорит Хэмилтон О, компьютерный биолог из университета Стэнфорда в Калифорнии и соавтор исследования. Он отмечает, что врачи уже отслеживают уровень некоторых белков у пациентов, и тест авторов "расширит их арсенал инструментов".

Ранее были выявлены несколько основных признаков старения на клеточном уровне, таких как накопление мутаций ДНК и изменения в эпигеноме, коллекции химических меток на ДНК человека. Ученые разработали алгоритмы, использующие эти индикаторы, чтобы оценить "биологический возраст" человека, который может быть выше или ниже их хронологического возраста.

Помимо этих признаков, изменение белков, производимых организмом, также является признаком старения. Исследователи проанализировали почти 5000 белков в образцах крови почти 1400 здоровых взрослых и обучили алгоритм машинного обучения предсказывать возраст человека на основе уровня этих белков. Результаты показали, что биологический возраст органа связан с риском заболеваний.

Например, у 2% участников уровень белков, связанных со старением сердца, отличался существенно от других людей того же возраста. Установлено, что наличие преждевременно стареющего сердца связано со 250% увеличением риска сердечной недостаточности.

Несколько исследователей считают, что использование белковых биомаркеров может помочь выявить цели для препаратов против старения. Однако неясно, являются ли белки причиной старения или являются лишь его побочным продуктом. Установление причинности требует дополнительных исследований, но биомаркеры белков могут помочь людям изменять образ жизни или принимать дополнительные витамины, отмечают ученые.

Тем не менее, следует быть осторожными с использованием подобных тестов, поскольку точность и действенность этих "часов" пока не ясны.