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Телескоп Уэбба обнаружил воду в туманности Лобстера

2:56
Наука » Экология » Космос

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) совершил уникальное открытие, обнаружив воду внутри диска из газа и пыли, формирующего планеты вокруг молодой звезды. Это событие стало ключевым, так как вода, вместе с другими молекулами, необходимыми для создания планет, аналогичных Земле, была обнаружена в окрестности массивных молодых звезд, излучающих интенсивное ультрафиолетовое излучение.

Телескоп Уэбба обнаружил воду в туманности Лобстера
Фото: openverse by pingnews.com is licensed under Public Domain Mark

Ранее полагалось, что подобные экстремальные условия не способствуют формированию каменистых планет, однако новое открытие намекает на возможность образования планет подобного типа в более разнообразных космических средах, чем предполагалось ранее.

Эти результаты также предоставляют ценную информацию для лучшего понимания процессов, которые привели к формированию планет в Солнечной системе около 4,5 миллиарда лет назад. Исследование также является первым результатом программы JWST eXtreme Ultraviolet Environments (XUE), направленной на изучение окружающей среды и химического состава массивных вращающихся дисков из пыли, газа и камня, окружающих звезды в их молодости и формирующих планеты, астероиды и кометы.

"Это единственный телескоп с пространственным разрешением и чувствительностью, достаточными для изучения дисков, формирующих планеты, в обширных областях звездообразования" — Руководитель группы, Мария Клаудия Рамирес-Таннус, подчеркнула важность JWST.

Открытие основывается на наблюдениях протопланетного диска, обозначенного как XUE 1, который находится в звездном скоплении Pismis 24 в туманности Лобстер, одной из самых молодых и близких к Земле областей интенсивного образования звезд. Данные показали, что диск, находящийся в условиях высоких уровней ультрафиолетового излучения, содержит силикатную пыль и воду, а также следы оксида углерода, диоксида углерода, цианидного водорода и ацетилена.

Соавтор исследования Ларс Куйперс отметил удивление и восторг команды от обнаружения этих молекул в таких экстремальных условиях. Результаты исследования подтверждают, что условия, обнаруженные в диске XUE 1, подобны условиям в других областях звездообразования с маломассивными звездами, что поддерживает предположение о распространенности этих условий для формирования каменистых планет в различных частях нашей галактики.

"XUE 1 демонстрирует, что условия для образования каменистых планет существуют, и следующим шагом будет проверка, насколько это распространено, путем наблюдения за другими дисками в том же регионе" — заключила Мария Клаудия Рамирес-Таннус.

Как выглядят две туманности в созвездии Скорпиона
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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