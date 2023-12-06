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Ракета SpaceX пробивает дыру в облаках, создавая неземной ореол вокруг полной Луны

2:12
Наука

Космическая компания SpaceX недавно произвела запуск ракеты Falcon 9, создав при этом впечатляющий световой ореол вокруг полной Луны, пронзив слой облаков, насыщенных кристаллами льда. Событие оказалось безопасным, но вызвало беспокойство у фотографа Гилберта Пламера из-за увеличения числа запусков компании.

Ракета SpaceX пробивает дыру в облаках, создавая неземной ореол вокруг полной Луны
Фото: openverse by JanetR3 is licensed under CC BY 2.0

27 ноября Falcon 9 поднялась в небо с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, перевозя 23 спутника Starlink. Фотограф Пламер, находившийся в Рокледже, зафиксировал запуск и неожиданно запечатлел светящееся кольцо вокруг Луны после прохождения ракеты через облака кристаллов льда.

Световой эффект возник из-за отражения света от крошечных кристаллов льда перистых облаков, которые находятся на высоте от 20 000 до 40 000 футов над поверхностью Земли. Пробив дыру в этих облаках, ракета изменила ориентацию кристаллов, вызвав формирование кольца в направлении фотографа.

Это явление не ново: подобные световые эффекты возможны также вокруг Солнца при идеальном сочетании кристаллов льда из перистых облаков и наблюдателя на Земле.

Неясно, как долго длился световой ореол, но замедленное видео охватывает ровно 128 секунд, что позволяет предположить, что кольцо формировалось в течение этого периода.

Такие световые явления становятся более частыми с увеличением количества запусков SpaceX. Это может привести к расширению созвездия спутников Starlink, предназначенных для обеспечения более широкого доступа к интернету. Однако увеличение числа запусков вызывает опасения, так как делает небо более ярким, что может

"расписание Starlink настолько увеличилось, что запуск происходит каждую неделю. Это не только делает небо более светлым, но также создает проблемы для астрономов, что сталкивается с критикой со стороны научного сообщества" — фотограф Пламер выразил свою озабоченность учащением запусков Starlink.

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
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