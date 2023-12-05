Бенну: образец астероида, возвращенный на Землю, может раскрывать тайны происхождения жизни

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Небольшой образец считающегося самым опасным астероида в Солнечной системе прибыл в Великобританию, и ученые утверждают, что он может раскрывать тайны происхождения жизни на Земле.

Фото: openverse by NASA's Marshall Space Flight Center is licensed under CC BY-NC 2.0

Этот кусочек, размером всего в миллиметр, извлечен из образца массой приблизительно 170 граммов, собранного с астероида Бенну. Образец доставлен в Музей естественной истории в Лондоне 28 ноября.

Образец был обнаружен учеными НАСА 11 октября, когда он вернулся на Землю на капсуле OSIRIS-REx со скоростью до 43 000 км/ч после семилетнего путешествия в длину 6,4 миллиона километров. Капсула успешно приземлилась в пустыне Юты, после чего была доставлена в Космический центр Джонсона в Хьюстоне. Теперь его фрагменты распространяются по всему миру для анализа.

"Это почти невероятно захватывающе. Вернуть образец — это почти как мечта, потому что мы так долго об этом думали" — Сара Рассел, профессор космической минералогии и планетологии в Музее естественной истории.

Бенну, потенциально опасный астероид с вероятностью столкновения с Землей в 2182 году 1 из 2700, является самым высоким показателем среди всех известных космических объектов. Однако ученых больше интересует содержание внутри этой космической скалы — возможные предшественники жизни на Земле.

"Это самый большой образец астероида, богатого углеродом, когда-либо возвращавшийся на Землю. Молекулы углерода и воды — именно те элементы, которые мы хотели найти. Это важнейшие элементы в формировании нашей собственной планеты, и они помогут нам определить происхождение элементов, которые могли привести к жизни" — Администратор НАСА Билл Нельсон.

Вода на Земле, вероятно, была доставлена сюда астероидами и кометами, и ученые верят, что вместе с водой эти космические объекты также принесли строительные блоки для жизни. Бенну, астероид B-типа, содержит большое количество углерода и, вероятно, первичных молекул, присутствовавших при возникновении жизни на Земле.

Ученые миссии OSIRIS-REx надеются обнаружить в образце Бенну другие потенциальные предшественники биологии Земли. После почти двухлетних поисков места посадки на скалистой поверхности Бенну контакт с астероидом осуществлялся с помощью механизма сбора проб Touch-and-Go, который выбросил заряд азота, задерживая приземление и предотвращая погружение корабля внутрь астероида.

Теперь, с прибытием образца, ученые всего мира начнут его анализ в поисках ключей к происхождению нашей Солнечной системы и жизни на Земле.

"Это что-то вроде оставшегося строительного блока нашей Солнечной системы. Когда мы думаем о том, как образовалась планета Земля, все ингредиенты также заключены внутри Бенну. Поэтому мы хотим распутать историю Бенну и узнать о происхождении Солнечной системы, а затем и истории Земли" — Эшли Кинг, исследователь метеоритов из Музея естественной истории.