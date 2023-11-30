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Эволюция ядовитых существ в Австралии: история и биология

Наука

В Австралии обитает огромное количество ядовитых существ, включая пауков, змей, медуз, осьминогов, муравьев, пчел и даже утконосов.

Эволюция ядовитых существ в Австралии: история и биология
Фото: openverse by photo fiddler is licensed under CC BY-SA 2.0

Однако причина, по которой многие австралийские животные обладают биологическим оружием, связана с их историческим происхождением. Как указывает Кевин Арбакл, доцент кафедры эволюционных биологических наук в Университете Суонси в Великобритании, многие из этих видов появились задолго до того, как Австралия стала отдельным континентом.

Например, ядовитые муравьи-ловушки и муравьи-бульдоги уже обитали на Гондване и остались в Австралии после того, как континент стал изолированным. Точно так же пауки, такие как воронкообразные пауки родов Hadronyche и Atrax, и паук-вдова, красноспинный (Latrodectus hasselti), также появились до разделения Австралии.

Некоторые феномены, такие как ядовитые головоногие моллюски, включая кальмары и осьминогов, существовали задолго до самого континента. Согласно профессору Майклу Ли, 60 миллионов лет назад Австралия оказалась на холодном Южном полюсе из-за дрейфа континентов, что уничтожило многих рептилий. Когда континент снова потеплел, это привлекло рептилий, и через 40 миллионов лет после этого явления появились первые змеи из ядовитого семейства Elapidae.

Из 220 видов змей в Австралии, 145 ядовиты. Это связано с тем, что 65% популяции змей Австралии представляют собой ядовитые виды, хотя всего лишь 15% змей в мире обладают этой способностью.

Что касается медуз, все они ядовиты, и они существуют уже более 500 миллионов лет. Однако, как отмечает Арбакл, ядовитые медузы, обитающие в австралийских водах, находятся не только в этом регионе, а в тропических и субтропических водах в целом.

"Это не так уж и уникально для тропических территорий, и разнообразие ядовитых беспозвоночных в стране, возможно, преувеличено" — подчеркивает Арбакл.

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
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