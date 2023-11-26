Активная сексуальная жизнь, согласно исследованиям Университета Квебека в Монреале, способствует эффективному сжиганию калорий, сравнимому с результатами физических упражнений.
В ходе эксперимента ученые отслеживали расход энергии во время полового акта и тренировок, выявив, что за 24 минуты секса мужчины сжигали в среднем 101 калорию (4,2 калории в минуту), а женщины — 69 (3,1). Хотя секс не сопоставим с физическими упражнениями средней интенсивности по расходу калорий, его влияние на вес остается ощутимым, сообщают Sibnet Новости.
Дополнительное исследование показало, что уровень расхода калорий во время полового акта сравним с ходьбой средним темпом.
Ученые рекомендуют увеличивать продолжительность сексуальной активности для повышения общего расхода энергии. Рекомендуется также экспериментировать с различными позами, и ученые предлагают использовать специальные приложения для подсчета расхода калорий в различных положениях во время секса.
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