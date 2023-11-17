Science Advances: учёные обнаружили вещество, улучшающее память

Ученые из университета Святого Сердца в Италии представили инновационную технологию, способную вызвать революцию в восстановлении памяти и омоложении мозга. Их исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показывает, что путем генетической модификации белка LIMK1 удалось достичь впечатляющих результатов.
Белок LIMK1 играет важную роль в функционировании памяти у взрослых и формировании дендритных отростков, ответственных за передачу сигналов в нейронных сетях. Эффективная передача сигналов является ключевым аспектом для успешного обучения и запоминания новой информации.
Для регулирования активности белка LIMK1 в организме исследователи использовали рампамицин. Этот активный компонент способствует увеличению пластичности мозга, способствуя восстановлению памяти и омоложению серого вещества.
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