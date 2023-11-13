Специалисты из МИЭТ в сотрудничестве с группой исследователей разработали наноматериал, который позволит снизить затраты на проведение высокоточных анализов в различных областях, включая клиническую медицину и судебную экспертизу.
Согласно публикации в журнале Applied Surface Science, одной из ключевых областей применения является оптический анализ химических и органических веществ на основе гигантского комбинированного рассеивания света.
Сенсоры на основе графена-кристалла (ГКР) эффективно используются в областях медицины и криминалистики.
"Сенсоры этого типа способны обнаруживать даже единичные молекулы в многокомпонентных средах, например в пищевых продуктах или биологических жидкостях", — говорится в сообщении.
Учёными была разработана специальная подложка, предназначенная для массовых исследований в медицине и криминалистике. Её активация может быть осуществлена с использованием микроволнового излучения. То есть подготовить её к использованию можно даже в обычной микроволновке, рассказали учёные.
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