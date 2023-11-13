Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дипломат Полянский: отношения РФ и Израиля не изменились из-за конфликта в Газе
В Дивногорске схвачен шпион, завербованный СБУ
Супруга Кушанашвили опровергла данные о том, что её муж перенёс инфаркт
Эрдоган может провести переговоры с Путиным по ситуации в секторе Газа
Ксения Собчак страдала от ревности: "Поняла, что я глубоко больной человек"
В парке в Санкт-Петербурге жители нашли следы жертвоприношений
Кушанашвили рассказал о своём состоянии впервые после госпитализации
Советская и латышская актриса Мудите Шнейдере скончалась в возрасте 88 лет
Врач Банный назвал затяжной кашель характерным симптомом "пиролы"

Учёные предложили готовить оборудование для анализов в микроволновой печи

1:09
Наука

Специалисты из МИЭТ в сотрудничестве с группой исследователей разработали наноматериал, который позволит снизить затраты на проведение высокоточных анализов в различных областях, включая клиническую медицину и судебную экспертизу.

Учёные предложили готовить оборудование для анализов в микроволновой печи
Фото: "amazing microwave" by jmv is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно публикации в журнале Applied Surface Science, одной из ключевых областей применения является оптический анализ химических и органических веществ на основе гигантского комбинированного рассеивания света.

Сенсоры на основе графена-кристалла (ГКР) эффективно используются в областях медицины и криминалистики.

"Сенсоры этого типа способны обнаруживать даже единичные молекулы в многокомпонентных средах, например в пищевых продуктах или биологических жидкостях", — говорится в сообщении.

Учёными была разработана специальная подложка, предназначенная для массовых исследований в медицине и криминалистике. Её активация может быть осуществлена с использованием микроволнового излучения. То есть подготовить её к использованию можно даже в обычной микроволновке, рассказали учёные. 

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
"Зал знаний" найден: учёные открыли под Большим Сфинксом в Египте тайные комнаты

Учёные пытаются отыскать тайный "зал знаний" под пирамидами в Египте.

Учёные нашли под Большим Сфинксом в Египте тайные комнаты
Экс-депутат Госдумы Туманов: певица Алла Пугачёва имеет право высказать своё мнение
Бывший депутат Госдумы заявил, что у Аллы Пугачёвой есть право на мнение и личную жизнь
Жена Игоря Николаева перестала носить обручальное кольцо
Жена без вести пропавшего солдата рассказала о дикой коррупции в ВСУ
Си не уступит давлению Байдена на саммите в Сан-Франциско Любовь Степушова Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Разрыв шаблона: голосование в ООН по Палестине показало кто есть кто
Американцы признались в испуге перед советской сказкой "Морозко"
Появились новые факты о причинах болезни Бориса Клюева
Появились новые факты о причинах болезни Бориса Клюева
Последние материалы
Дипломат Полянский: отношения РФ и Израиля не изменились из-за конфликта в Газе
В Дивногорске схвачен шпион, завербованный СБУ
Супруга Кушанашвили опровергла данные о том, что её муж перенёс инфаркт
Эрдоган может провести переговоры с Путиным по ситуации в секторе Газа
Ксения Собчак страдала от ревности: "Поняла, что я глубоко больной человек"
В парке в Санкт-Петербурге жители нашли следы жертвоприношений
Кушанашвили рассказал о своём состоянии впервые после госпитализации
Учёные предложили готовить оборудование для анализов в микроволновой печи
Советская и латышская актриса Мудите Шнейдере скончалась в возрасте 88 лет
Врач Банный назвал затяжной кашель характерным симптомом "пиролы"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников