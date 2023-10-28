Ученые Кембриджа нашли способ выявления "биполярки" по анализу крови

Ученые из Кембриджского университета разработали метод анализа крови, который способен выявлять симптомы биполярного расстройства, как сообщает журнал Jama Psychiatry.
Биполярное расстройство представляет определенную сложность для диагностики, поскольку пациенты часто обращаются за помощью во время депрессивных периодов, умалчивая о маниакальных эпизодах. Это приводит к неверной диагностике, где большинство врачей начинают лечение как депрессии, что может быть опасным, так как при приеме антидепрессантов у пациентов с биполярным расстройством может возникнуть новый маниакальный эпизод.
Для более надежной диагностики биполярного расстройства исследователи из Кембриджа провели обширное исследование, в котором участвовали более 3000 человек. Это исследование было необходимо для создания инструмента, способного выявлять признаки расстройства на ранних стадиях.
Инновацией стал анализ крови, поскольку в ней обнаружены определенные метаболиты, которые оказались маркерами биполярного расстройства. Отслеживание этих метаболитов позволит быстро и точно поставить диагноз этого заболевания. Ученые надеются, что данная технология станет популярной и способствует разработке новых лекарств для лечения биполярного аффективного расстройства, как сообщает портал "Газета.ру".
Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...
Внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, уже год проживает в Соединенных Штатах, но признается, что скучает по России.