Ученые Кембриджа нашли способ выявления "биполярки" по анализу крови

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Кембриджского университета разработали метод анализа крови, который способен выявлять симптомы биполярного расстройства, как сообщает журнал Jama Psychiatry.

Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Биполярное расстройство представляет определенную сложность для диагностики, поскольку пациенты часто обращаются за помощью во время депрессивных периодов, умалчивая о маниакальных эпизодах. Это приводит к неверной диагностике, где большинство врачей начинают лечение как депрессии, что может быть опасным, так как при приеме антидепрессантов у пациентов с биполярным расстройством может возникнуть новый маниакальный эпизод.

Для более надежной диагностики биполярного расстройства исследователи из Кембриджа провели обширное исследование, в котором участвовали более 3000 человек. Это исследование было необходимо для создания инструмента, способного выявлять признаки расстройства на ранних стадиях.

Инновацией стал анализ крови, поскольку в ней обнаружены определенные метаболиты, которые оказались маркерами биполярного расстройства. Отслеживание этих метаболитов позволит быстро и точно поставить диагноз этого заболевания. Ученые надеются, что данная технология станет популярной и способствует разработке новых лекарств для лечения биполярного аффективного расстройства, как сообщает портал "Газета.ру".

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