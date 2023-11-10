Ученые выяснили, что уколы ботокса смягчают дрожание головы

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Университета Клермон-Оверни пришли к выводу, что применение ботулинического токсина может снизить проявление тремора (дрожания) головы. Эти результаты опубликованы в журнале New England Journal of Medicine (NEJM).

Фото: openverse.org by liverpoolhls is licensed under CC BY-SA 2.0.

Исследование включало в себя 117 пациентов из различных медицинских учреждений Франции. Участников случайным образом распределили на две группы: одной предоставили ботулинический токсин типа А, другой — плацебо (соответственно 62 и 55 человек). Препарат или плацебо вводили в мышцу шеи дважды с интервалом в 12 недель. Ботулотоксин блокирует передачу нервных сигналов от мозга к мышце, предотвращая их сокращение.

На шестой неделе после второго введения улучшение состояния, по меньшей мере, на два балла по шкале CGI было зафиксировано у 31% и 9% пациентов в группах ботулинического токсина и плацебо соответственно. Почти половина пациентов, получавших ботулинический токсин, сообщили о побочных эффектах, включая головную и шейную боль, слабость задней части шеи и затрудненное глотание.

Ученые считают, что исследование подтверждает полезность применения ботулинического токсина при изолированном эссенциальном треморе головы (без установленной причины). Тем не менее, требуется более подробное изучение возможных побочных эффектов.

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