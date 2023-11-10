В Ярославле найден древнеегипетский артефакт

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Министерство образования и науки России сообщило о находке фаянсовой бусины, которую обнаружили под Ярославлем. В 2016 году предмет был обнаружен в Угличском районе, и различные теории о его происхождении были предложены.

Фото: openverse by Ghirlandajo is licensed under GFD

Ученые из Демидовского университета подтвердили, что бусина датируется Древним Египтом. Аналогичные артефакты были найдены в музеях Лондона и Нью-Йорка. Проведен эмиссионно-спектральный анализ, который подтвердил сходство состава бусины с "египетским фаянсом".

Проверка на флюоресценцию в инфракрасном свете также показала, что цветовые пигменты бусины соответствуют тем, что использовали в Древнем Египте.

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