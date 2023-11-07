Эксперт Закарян рассказал, какие функции нужно сразу отключить с нового смартфона

Для увеличения времени работы батареи и обеспечения безопасности личных данных на смартфоне рекомендуется отключить определенные функции, как объяснил Ваге Закарян, руководитель команды разработки приложения Gem Space.

Фото: Openverse by shixart1985 is licensed under CC BY 2.0.

Он предостерегает пользователей от необязательных уведомлений от приложений, которые можно настроить в соответствии с потребностями.

Также эксперт советует ограничить фоновую активность большинства приложений, чтобы сохранить заряд батареи и поддержать безопасность данных.

Закарян также подчеркивает важность осторожного использования геолокации, активируя ее только в тех приложениях, где это действительно необходимо.

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