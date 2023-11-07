Для увеличения времени работы батареи и обеспечения безопасности личных данных на смартфоне рекомендуется отключить определенные функции, как объяснил Ваге Закарян, руководитель команды разработки приложения Gem Space.
Он предостерегает пользователей от необязательных уведомлений от приложений, которые можно настроить в соответствии с потребностями.
Также эксперт советует ограничить фоновую активность большинства приложений, чтобы сохранить заряд батареи и поддержать безопасность данных.
Закарян также подчеркивает важность осторожного использования геолокации, активируя ее только в тех приложениях, где это действительно необходимо.
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