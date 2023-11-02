Президент РФ подписал закон о быстрой блокировке сайтов, собирающих деньги для ВСУ

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий без суда подвергать блокировке сайты, заподозренных в сборе средства на нужды ВСУ.

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Причём подобное финансирование также карается по статье УК "Госизмена". Новый закон служит дополнением и обновлением статьи 153 ФЗ "Об информации".

Также по новым правилам подлежат блокировке сайты с данными о пожертвовании на религиозные обряды, не обладающие специальным разрешением.