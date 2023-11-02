Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия накопила рекордный золотой запас
Байден решил защитить американских мусульман
Журнал American Thinker: на Украине понимают, что страна проиграет конфликт с РФ
Прокуратура Ленобласти проверят информацию о беременности 12-летней россиянки
Осторожность при выборе вкладов: что скрывается за высокими процентами
Меликов ответил на просьбу Хабиба простить участников беспорядков в Махачкале
Adidas может вернуться в Россию весной 2024 года под новым названием
Новогодние каникулы в 2024 году в России продлятся десять дней
"За рулем" рассказало о шести самых надежных иномарках до 500 000 рублей с пробегом

Nature: в США нашли лекарство от ожирения

1:48
Наука

Исследователи из медицинского центра при Университете Вандербильта в США разработали лекарство для лечения ожирения, которое в сочетании с здоровым образом жизни может увеличить потерю веса на 21,1%. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Nature: в США нашли лекарство от ожирения
Фото: https://ipawc.com is licensed under https://ipawc.com/health-and-wellness-blog/body-contouring-can-reshape-your-tummy-years-after-pregnancy

Этот препарат, называемый Тирзепатид (Tirzepatide), доступен в аптеках под именем Mounjaro. Он имитирует действие двух гормонов, а именно глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) и глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (GIP). Их совместное воздействие стимулирует выработку инсулина в организме и замедляет процесс пищеварения, что продлевает чувство сытости после еды. Это помогает контролировать уровень сахара в крови и способствует снижению веса.

Новый препарат уже прошёл клинические испытания на добровольцах. В 12-недельном исследовании участвовало 806 человек. Участников разделили на две группы: одной давали Тирзепатид, а другой — плацебо. Обе группы придерживались здорового образа жизни в течение всего исследования.

В конечном итоге стало известно, что участники, принимавшие Тирзепатид, потеряли в среднем на 21,1% больше веса по сравнению с другой группой.

Следует отметить, что препарат не вызвал серьёзных побочных эффектов. У некоторых участников могли возникнуть незначительные проявления, такие как лёгкая тошнота, диарея и запор. Учёные надеются, что в будущем данный препарат сможет улучшить качество жизни и здоровье людей, страдающих ожирением.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Секреты похудения
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Воспитательница детсада обнаружила прослушивающее устройство у ребенка

В Челябинске воспитательница частного детского сада обнаружила скрытое прослушивающее устройство в прическе одной из воспитанниц.

Воспитательница детсада обнаружила прослушивающее устройство в прическе воспитанницы
ГИБДД начала лишать водителей прав за дефлекторы на окнах автомобиля
ГИБДД начала лишать водителей прав за дефлекторы на окнах автомобиля
Врач из США тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО
Павел Пригожин стал новым руководителем ЧВК "Вагнер"
Запад надеется, что из-за "пата в СВО" Путин снова даст себя обмануть Любовь Степушова Разрушая Газу, Израиль настраивает против себя мир Андрей Николаев Террор против инородцев — традиционная политика Турции Сергей Лебедев
Путин договариваться о мире на Украине будет только со слабой Америкой
Учёные нашли внутри Земли следы древней протопланеты, сформировавшей Луну
Иван Ургант заявил о сильной любви к России на выступлении в Дубае
Иван Ургант заявил о сильной любви к России на выступлении в Дубае
Последние материалы
Байден решил защитить американских мусульман
Nature: в США нашли лекарство от ожирения
Журнал American Thinker: на Украине понимают, что страна проиграет конфликт с РФ
Прокуратура Ленобласти проверят информацию о беременности 12-летней россиянки
Осторожность при выборе вкладов: что скрывается за высокими процентами
Меликов ответил на просьбу Хабиба простить участников беспорядков в Махачкале
Новогодние каникулы в 2024 году в России продлятся десять дней
"За рулем" рассказало о шести самых надежных иномарках до 500 000 рублей с пробегом
Установка ещё одного минусового провода на АКБ автомобиля облегчит запуск двигателя
Тыквенные семечки помогают нормализовать работу сердца и бороться с депрессией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников