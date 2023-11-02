Nature: в США нашли лекарство от ожирения

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Исследователи из медицинского центра при Университете Вандербильта в США разработали лекарство для лечения ожирения, которое в сочетании с здоровым образом жизни может увеличить потерю веса на 21,1%. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

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Этот препарат, называемый Тирзепатид (Tirzepatide), доступен в аптеках под именем Mounjaro. Он имитирует действие двух гормонов, а именно глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) и глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (GIP). Их совместное воздействие стимулирует выработку инсулина в организме и замедляет процесс пищеварения, что продлевает чувство сытости после еды. Это помогает контролировать уровень сахара в крови и способствует снижению веса.

Новый препарат уже прошёл клинические испытания на добровольцах. В 12-недельном исследовании участвовало 806 человек. Участников разделили на две группы: одной давали Тирзепатид, а другой — плацебо. Обе группы придерживались здорового образа жизни в течение всего исследования.

В конечном итоге стало известно, что участники, принимавшие Тирзепатид, потеряли в среднем на 21,1% больше веса по сравнению с другой группой.

Следует отметить, что препарат не вызвал серьёзных побочных эффектов. У некоторых участников могли возникнуть незначительные проявления, такие как лёгкая тошнота, диарея и запор. Учёные надеются, что в будущем данный препарат сможет улучшить качество жизни и здоровье людей, страдающих ожирением.

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